Yoksulluğun fotoğrafı Gaziantep'te çekildi: Bir lahanayı 3 kişi bölüşüyor

CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Gaziantep'in Emek Mahallesi’nde kurulan semt pazarının nabzını tuttu. Ancak karşılaşılan manzara, ekonomik buhranın derinliğini bir kez daha ispatladı. Kentin gelir seviyesi görece yüksek bölgelerinden biri olarak bilinen Emek Mahallesi’ndeki pazaryerinde, tezgâhların büyük bölümünün öğleden sonra olmasına rağmen boş kaldığı, alışveriş yapan vatandaş sayısının ise "yok" denecek kadar az olduğu görüldü. Pazar esnafı ve vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik çıkmazı CHP heyetine anlattı.

"ASGARİ ÜCRETLİ ARTIK BİR CUMHURİYET ALTINI BİLE ALAMIYOR"

Tezgahların boşluğuna isyan eden pazar esnafı, yüksek maliyetler ve eriyen alım gücü karşısında çaresiz. Satış yapamadıklarını belirten bir esnaf, durumu şu çarpıcı hesapla özetledi:

"Sabahın erken saatlerinde tezgahımızı kurduk ama müşteri yok. Sinek avlıyoruz. Bugün asgari ücret 22 bin lira ama bir Cumhuriyet altını 40 bin lira. Bir insan düğüne gidip bir altın takacak olsa, iki ay yemeden, içmeden ve hiçbir şey almadan o altını almak için çalışması gerekiyor. Bir ay çalışıyor ama bir altın alamıyor. 5-6 ay çalışıyor bir telefon alamıyor. İnsanlar mülteci gibi olmuş, akşam karnı doysa şükür ediyor. İnsanlar krediye yüklen yüklen iflas ediyor. Bakın şu pazara, kimse yok, bomboş."

"BİR LAHANAYI ÜÇ KİŞİ BİRLEŞİP ALIYOR"

Fiyatların yüksekliği nedeniyle halkla karşı karşıya gelmekten yorulan bir başka pazar esnafı ise, Türkiye'nin geldiği noktayı tek bir cümleyle özetledi. Esnaf, maliyetlerin altında satış yapma şanslarının olmadığını vurgulayarak, "Biz de ucuza satıp tezgahımızın bitmesini istiyoruz ama biz pahalı alınca haliyle maliyetinin altında satma şansımız yok. Vatandaş geliyor, fiyatları görünce zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bir lahanayı üç kişi birleşip alıyor, artık o günlere geldik" dedi.

EMEKLİ MEMUR PAZARDA, ÖĞRETMEN KIZI ATAMA BEKLİYOR

Pazar yerindeki bir diğer dram ise, yıllarca devlete hizmet etmiş bir emekli memurun hikayesiyle ortaya çıktı. Geçinemediği için pazarda tezgah açmak zorunda kalan emekli vatandaş, atanamayan öğretmen kızı için de dert yandı:

"Aldığım emekli maaşı ile geçinemeyince mecburen ek gelir olsun diye bu işi yapmaya başladım. Doğru dürüst müşteri de yok. Ben emekli memurum, bir kızım Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni. Ancak 9 yıldır atama bekliyor. Hayat şartları zor ve geçinmek için bu işi yapmak zorundayım."

Vatandaşların durumu da esnaftan farklı değil. Pazarda alışveriş yapmaya çalışan bir vatandaş, 16 bin lira emekli maaşı aldığını ancak 15 bin lira ev kirası ödediğini belirterek, "Reziliz, Allah yardımcımız olsun" feryadında bulundu. Bir başka vatandaş ise ilaç fiyatlarındaki fahiş artışa dikkat çekerek, "Sürekli kullandığım bir ilacı geçen hafta 100 liraya aldım, bugün gittim 130 lira olmuş" ifadelerini kullandı.

Emeklinin otel sefaletine 'bireysel tercih' diyen Bakan'dan dudak uçuklatan harcama

"SÜSLÜ ODALARINIZDAN ÇIKIN"

Hem pazar esnafını hem de vatandaşları dinleyen İl Başkanı Vakkas Açar, duydukları karşısında "Burası sözün bittiği yer" yorumunu yaptı. Gaziantep'in en iyi mahallelerinden birinde bile pazarın bomboş olduğuna dikkat çeken Açar, iktidar yetkililerine ve Saray yönetimine zehir zemberek sözlerle seslendi:

"Bir lahanayı üç kişi birleşip bölüp aldığını söylüyor pazarcı arkadaşımız. Bu artık sözün bittiği yer demek. Daha bunun üzerine başka bir şey söylenmez. Gaziantep'in Emek Pazarı'ndayız. Burası Gaziantep'in gelir seviyesinin ortalamanın üzerinde olduğu bir mahallede bir pazar olmasına rağmen şu saatlerde pazarın en kalabalık olması gereken bir saatte maalesef pazarcılardan başka kimse yok.

Buradan, Gaziantep'in Emek Pazarı'ndan, tüm etkili ve yetkili kişilere sesleniyoruz. Dönün artık, çıkın o süslü odalarınızdan. Çıkın o bin odalı saraylarınızdan, halkın içine gelin, halkın ne yaşadığını görün. Bir lahanayı 3'e bölüp sattığını söyleyen esnaf var burada. Bir lahanayı aynı binada üç kişinin ortak aldığını söyleyen esnafımız var burada. Elinde sepetiyle, pazar içerisinde dolaşıp dolaşıp fiyatlar pahalı olduğu için alışveriş yapamayan amcalarımız, teyzelerimiz var. Yeter artık bu milletin yakasından elinizi çekin. İnin halkın arasına ve sorunları ile ilgilenin."