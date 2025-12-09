Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu

Müjdeli haberi devlet bankası duyurdu. Borçlarını toparlamakta zorlanan emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi verecek.

Artan yaşam maliyetleri emeklileri zor duruma sokarken borç ödemelerinde sıkıntı yaşayan emeklilere müjdeli haber geldi.

Finansal sıkışıklığa çare arayan emekliler için yeni bir kredi kampanyası açıklandı.

DEVLET BANKASI DUYURDU

Halkbank tarafından sunulan borç kapatma kredisi, emeklilerin farklı bankalarda bulunan kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap borçlarının tek bir kredi altında birleştirilmesini sağlıyor. Böylece birden fazla ödeme yapmak yerine her ay yalnızca tek taksit ödeniyor.

Uygulama kapsamında, yüksek faizli borçlar kapatılarak ihtiyaç kredisi faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılıyor ve aylık bütçe kontrolü kolaylaşıyor.

EMEKLİLERE 500 BİN TL BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Kredi paketinden yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını Halkbank’tan alması ya da maaşlarını bankaya taşıması gerekiyor.

Banka, başvuru sırasında emeklinin mevcut borçlarını inceleyerek borç tutarı kadar kredi limiti tanımlıyor. Tanımlanan kredi doğrudan diğer bankalardaki borçların kapatılmasında kullanılıyor ve nakit ödeme yapılmadan yapılandırma tamamlanıyor.

Borç kapatma kredisi, Halkbank tarafından belirlenen üst limite kadar kullanılabiliyor. Vade ve faiz oranları, emeklinin gelir durumu ve toplam borç tutarına göre planlanıyor.

Sabit faizli ve düzenli taksitli yapı sayesinde geri ödeme tutarı baştan netleşiyor ve sürpriz maliyetlerin önüne geçiliyor.

Vade uzadıkça aylık taksit düşerken, toplam geri ödeme tutarı da buna paralel olarak değişiyor.

Halkbank’ın bu uygulaması, özellikle kredi kartı ve ek hesap borçları nedeniyle zorlanan emeklilere yönelik bir nefes alma imkânı sunuyor.

Tek taksitli ödeme yapısı, düzenli maaş geliri olan emekliler için bütçe planlamasını daha öngörülebilir hale getiriyor.

Borç kapatma kredisi ile birlikte emeklilerin hem faiz yükünün azalması hem de ödeme disiplininin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

