Trump'ın iştahını kabartan Grönland bir adadan fazlası! 4 milyar yıllık hazine sandığı

Grönland'ın buzun derinliklerinde bulunan üç nadir toprak elementleri yatağı, hacim bakımından dünyanın en büyükleri arasında yer alabilir ve küresel enerji dönüşümü için hayati önem taşıyan pillerin ve elektrikli bileşenlerin üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir .

Grönland'ın hidrokarbon potansiyeli ve mineral zenginliğinin büyüklüğü, Danimarka ve ABD'nin madencilik gibi yeni faaliyetlerin ticari ve çevresel fizibilitesi konusunda kapsamlı araştırmalar yapmasını teşvik etmiştir. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu , kuzeydoğu Grönland'ın karasal kesiminde (buzla kaplı alanlar dahil) yaklaşık 31 milyar varil petrol eşdeğeri hidrokarbon bulunduğunu tahmin etmektedir ; bu miktar, ABD'nin kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin tamamına eşdeğerdir .

Ancak Grönland'ın buzsuz alanı, Birleşik Krallık'ın neredeyse iki katı büyüklüğünde olup, adanın toplam yüzey alanının beşte birinden daha azını oluşturmaktadır; bu da buzun altında keşfedilmemiş büyük doğal kaynak rezervlerinin bulunma olasılığını gündeme getirmektedir.

Grönland'ın doğal kaynak zenginliğinin yoğunluğu, son 4 milyar yıldaki son derece çeşitli jeolojik tarihine bağlıdır. Dünyanın en eski kayalarından bazıları burada bulunabileceği gibi, kamyon büyüklüğünde doğal (meteor kaynaklı olmayan) demir yatakları da mevcuttur. Elmas içeren kimberlit "boruları" 1970'lerde keşfedilmiş ancak büyük ölçüde madencilikteki lojistik zorluklar nedeniyle henüz işletilmemiştir.

Jeolojik açıdan bakıldığında, bir bölgenin petrol ve gazdan nadir toprak elementlerine ve değerli taşlara kadar doğal kaynakların oluşumunun üç temel yolunun da aynı anda deneyimlemiş olması son derece sıra dışı (ve benim gibi jeologlar için heyecan verici) bir durumdur. Bu süreçler, dağ oluşumu, yarılma (kabuk gevşemesi ve genişlemesi) ve volkanik aktivite dönemleriyle ilgilidir .

Grönland, uzun süren dağ oluşum dönemleriyle şekillenmiştir. Bu sıkıştırma kuvvetleri, kabuğunu parçalayarak altın , yakut gibi değerli taşlar ve grafitin fay hatları ve çatlaklarda birikmesine olanak sağlamıştır. Grafit, lityum pillerin üretimi için çok önemlidir, ancak Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre , Çin ve Güney Kore gibi büyük üreticilere kıyasla "yeterince araştırılmamış" durumdadır.

Ancak Grönland'ın doğal kaynaklarının büyük bir kısmı, en sonuncusu yaklaşık 200 milyon yıl önce Jura döneminin başlangıcından itibaren Atlantik Okyanusu'nun oluşumu olmak üzere, faylanma dönemlerinden kaynaklanmaktadır .

Grönland'ın Jameson Land Havzası gibi karasal tortul havzaları, Norveç'in hidrokarbon açısından zengin kıta sahanlığına benzer şekilde, en büyük petrol ve doğalgaz rezervi potansiyeline sahip gibi görünüyor. Bununla birlikte, aşırı yüksek maliyetler ticari aramayı sınırlamıştır. Ayrıca , Grönland açık denizinin tamamını çevreleyen potansiyel olarak geniş petrol sistemlerini öne süren giderek artan sayıda araştırma da bulunmaktadır .

Kurşun, bakır , demir ve çinko gibi metaller, kıyıdaki (çoğunlukla buzsuz) tortul havzalarda da bulunur ve 1780'den beri yerel olarak küçük ölçekte işletilmektedir .

BULUNMASI ZOR NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Yakındaki İzlanda kadar volkanik aktiviteyle yakından ilişkili olmasa da –ki İzlanda, benzersiz bir şekilde okyanus ortası sırtı ve manto püskürmesinin kesişme noktasında yer almaktadır– Grönland'ın kritik hammaddelerinin birçoğu varlığını volkanik tarihine borçludur.

Niyobyum, tantal ve iterbiyum gibi nadir toprak elementleri, tıpkı güneybatı İngiltere'deki gümüş ve çinko rezervlerinin keşfi (ve ardından madenciliği) gibi , büyük volkanik oluşumların ucunda dolaşan sıcak hidrotermal sular tarafından biriktirilen magmatik kaya katmanlarında keşfedilmiştir .

Nadir toprak elementleri arasında kritik öneme sahip olan Grönland'ın, gelecekteki küresel talebin dörtte birinden fazlasını karşılayacak kadar yeterli miktarda disprosyum ve neodimyum rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor ; bu da toplamda yaklaşık 40 milyon ton anlamına geliyor.

Bu elementler , rüzgar enerjisi, temiz karayolu taşımacılığı için elektrik motorları ve nükleer reaktörler gibi yüksek sıcaklık ortamlarındaki mıknatıslar gibi vazgeçilmez rolleri nedeniyle, ekonomik açıdan en önemli ancak temin edilmesi en zor nadir toprak elementleri olarak giderek daha fazla görülmektedir .

Güney Grönland'daki Kvanefield gibi bilinen yatakların geliştirilmesi - adanın merkezindeki kayalık bölgede henüz keşfedilmemiş olanlardan bahsetmeye bile gerek yok - küresel nadir toprak elementleri piyasasını, bu elementlerin küresel olarak nispeten az bulunması nedeniyle kolayca etkileyebilir.

TALİHSİZ BİR İKİLEM

Küresel enerji dönüşümü, fosil yakıtların yakılmasının çok yönlü tehditlerine dair kamuoyunun giderek daha fazla farkındalığı sayesinde gerçekleşti. Ancak iklim değişikliği, şu anda kilometrelerce buzla kaplı olan ve bu enerji dönüşümünün önemli bir parçası olan Grönland'ın birçok doğal kaynağının kullanılabilirliği üzerinde büyük etkiler yaratıyor.

Yer radarı kullanımı gibi son dönemdeki araştırma tekniklerindeki gelişmeler , buzun altına giderek artan bir kesinlikle bakılmasını sağlıyor. Artık 2 km'ye kadar buz örtüsünün altındaki ana kaya topografyasının doğru bir resmini elde edebiliyor ve Grönland'ın yer altındaki potansiyel mineral kaynaklarına dair ipuçları bulunabiliyor.

Ancak buz altında arama çalışmaları yavaş ilerliyor ve sürdürülebilir maden çıkarma muhtemelen daha da zor olacak.

Yakında talihsiz bir ikilemle karşı karşıya kalabiliriz. Grönland'ın giderek artan kaynak zenginliği, enerji dönüşümünü sürdürmek ve geliştirmek için büyük bir istekle kullanılmalı mı? Ancak bunu yapmak, Grönland ve ötesinde iklim değişikliğinin etkilerini artıracak, bozulmamış doğal alanlarının büyük bir kısmını tahrip edecek ve kıyı yerleşimlerini sular altında bırakabilecek yükselen deniz seviyelerine katkıda bulunacaktır.

Şu anda, tüm madencilik ve kaynak çıkarma faaliyetleri, 1970'lerden kalma kapsamlı yasal çerçeveler aracılığıyla Grönland hükümeti tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Bununla birlikte, ABD'nin Grönland'ın geleceğine olan güçlü ilgisi nedeniyle, bu kontrollerin gevşetilmesi ve yeni arama ve işletme lisanslarının verilmesi yönündeki baskılar artabilir.