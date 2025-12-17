12 milyon emeklinin maaşına ek 13 bin lira yatacak

12 milyon emeklinin maaşına ek 13 bin lira yatacak
Yayınlanma:
Emekliye verilecek destek kredisini TBMM onayladı. Kamu bankalarından verilecek destek kredisiyle 12 milyon emeklinin maaşına ek 13 bin lira yatacak. Destek kredisine başvuran emeklinin karşılaması beklenen şartlar da belli oldu.

Milyonlarca emekli bir yandan alacağı enflasyon farkının netleşmesini beklerken bir yandan da zamlı maaşı alacağı Şubat ayından önce bütçesine destek arayışına başladı. Yılbaşı öncesinde artan masraflarını düşünen emeklilere güzel haber geldi.

TBMM milyonlarca emeklinin faydalanabileceği destek için harekete geçti.

12 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞINA EK 13 BİN LİRA YATACAK

Emekliye finansal rahatlama sağlayacak kritik bir karara imza atıldı. 12 milyon emekliye TBMM onayı ile yeni karar başlığı ile duyurulan destek ödemesinin detayları netleşti.

12-milyon-emeklinin-maasina-ek-13-bin-lira-yatacak-tbmm-onayladi-basvuran-emekli-13-bin-lira-alacak-4.jpg

Yapılan düzenleme ile emeklilere yönelik finansal destek kredisi devreye alınıyor. Düzenleme ile emeklilerin alım gücünü artırma ve hayat pahalılığına karşı destek amaçlanıyor.

12-milyon-emeklinin-maasina-ek-13-bin-lira-yatacak-tbmm-onayladi-basvuran-emekli-13-bin-lira-alacak-3.jpg

Nakit sorunu yaşa yan emeklilerde heyecan yaratan yeni karar doğrultusunda, finansal destek doğrudan nakit olarak değil, kamu bankaları aracılığıyla verilen özel koşullu krediyle sağlanacak.

12-milyon-emeklinin-maasina-ek-13-bin-lira-yatacak-tbmm-onayladi-basvuran-emekli-13-bin-lira-alacak-2.jpg

Koşulları sağlayan emekliye yıl sonuna doğru maaşlara ek 13 bin lira yatacak. Emekliler bu şekilde acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurduEmeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu

TBMM ONAYLADI! BAŞVURAN EMEKLİ ALACAK

Emekliyi rahatlatacak destek kredisi kredisi kamu bankalarından verilecek. Krediye başvuran emekli şu koşulları sağlaması durumunda 13 bin lira alacak:

12-milyon-emeklinin-maasina-ek-13-bin-lira-yatacak-tbmm-onayladi-basvuran-emekli-13-bin-lira-alacak-5.jpg

  • Maaşlarını kamu bankalarından almaları
  • Kamu bankasından almıyorlarsa maaşlarını taşıma taahhüdü vermeleri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Ekonomi
2026'da uygulanacak idari para cezası Resmi Gazete'de
2026'da uygulanacak idari para cezası Resmi Gazete'de
DİSK'ten asgari ücret için Ankara'ya yürüyüş kararı
DİSK'ten asgari ücret için Ankara'ya yürüyüş kararı
Mehmet Şimşek'ten ÖTV mesajı
Mehmet Şimşek'ten ÖTV mesajı