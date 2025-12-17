Milyonlarca emekli bir yandan alacağı enflasyon farkının netleşmesini beklerken bir yandan da zamlı maaşı alacağı Şubat ayından önce bütçesine destek arayışına başladı. Yılbaşı öncesinde artan masraflarını düşünen emeklilere güzel haber geldi.

TBMM milyonlarca emeklinin faydalanabileceği destek için harekete geçti.

12 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞINA EK 13 BİN LİRA YATACAK

Emekliye finansal rahatlama sağlayacak kritik bir karara imza atıldı. 12 milyon emekliye TBMM onayı ile yeni karar başlığı ile duyurulan destek ödemesinin detayları netleşti.

Yapılan düzenleme ile emeklilere yönelik finansal destek kredisi devreye alınıyor. Düzenleme ile emeklilerin alım gücünü artırma ve hayat pahalılığına karşı destek amaçlanıyor.

Nakit sorunu yaşa yan emeklilerde heyecan yaratan yeni karar doğrultusunda, finansal destek doğrudan nakit olarak değil, kamu bankaları aracılığıyla verilen özel koşullu krediyle sağlanacak.

Koşulları sağlayan emekliye yıl sonuna doğru maaşlara ek 13 bin lira yatacak. Emekliler bu şekilde acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu

TBMM ONAYLADI! BAŞVURAN EMEKLİ ALACAK

Emekliyi rahatlatacak destek kredisi kredisi kamu bankalarından verilecek. Krediye başvuran emekli şu koşulları sağlaması durumunda 13 bin lira alacak: