Diyanet'ten evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira! İşte şartlar
Diyanet ve TDV’nin başlattığı “İki İnsan Bir Hayat” projesiyle, 81 ildeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi, nikâhlarını müftülüklerde kıyan çiftlere 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Başvurular 13–31 Mart’ta alınacak, sonuçlar mayıs ayında açıklanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “İki İnsan Bir Hayat” adıyla yeni bir sosyal destek projesi başlattı. Proje kapsamında, 81 ilde yaşayan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin yuva kurmasına destek sağlanacak.

2026-2035 yıllarını “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesinin ardından hazırlanan projeyle, başta ev eşyası olmak üzere evlilikle ilgili temel ihtiyaçlar karşılanacak.

Projeden yararlanacak ve 1 Haziran 2026’dan itibaren nikâhlarını müftülüklerde kıyan çiftlere, geri ödemesiz 500 bin lira çeyiz yardımı verilecek.

Diyanet 2026'ya İhlas ihalesiyle girdiDiyanet 2026'ya İhlas ihalesiyle girdi

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye, Türkiye’de ikamet eden, 18-35 yaş aralığında, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olan, aylık geliri iki asgari ücretin altında kalan ve ilk evliliğini yapacak nişanlı çiftler başvurabilecek.

Çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV’nin internet sitesinden yapabilecek. Sonuçlar ise 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.

Projeye katılan çiftler için “Evlilik Okulu” adıyla seminerler düzenlenecek. Bu eğitimlerle, evlilik öncesi ve sonrasında çiftlerin bilinçlenmesi, muhtemel sorunlara karşı hazırlıklı olmaları ve sağlam temeller üzerine bir aile kurmaları amaçlanıyor.

TDV, projeye katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin “bagis.tdv.org” adresinden bağış yapabileceğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

