Diyanet 2026'ya İhlas ihalesiyle girdi

Diyanet 2026'ya İhlas ihalesiyle girdi
Yayınlanma:
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026'nın ilk ihalesini İhlas Gazetecilik'e verdi. Pazarlık usulüyle 2 Ocak'ta imzalanan 1,7 milyon TL'lik kitap basım sözleşmesiyle birlikte, şirketin 2021-2026 döneminde kurumdan aldığı ihalelerin toplam tutarı 256,2 milyon TL’ye ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni yılın ilk ihalesinde tercihini yine değiştirmedi. Kurum, iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteyi de bünyesinde barındıran İhlas Grubu ile masaya oturdu. Diyanet ile İhlas arasında 2 Ocak tarihinde imzalanan 1,7 milyon TL’lik kitap basım anlaşması, kamu kaynaklarının nasıl harcandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atarak eleştirilerin odağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılının ilk matbaa harcamasını da böylece gerçekleştirmiş oldu. Başkanlık, “İki Eserin Basım Hizmet Alım İşi” ihalesinde, İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ni tercih etti.

BASILACAK KİTAPLAR VE DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

BirGün'den Musata Bildircin'in haberine göre söz konusu harcamanın detaylarına inildiğinde, sürecin 2025 yılının sonunda başladığı görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Aralık 2025 tarihinde “İki Eserin Basım Hizmet Alım İşi” başlığıyla ihaleye çıktı. İhale kapsamında basılması planlanan kitaplar ise "İslam Dini Atlası" ve ismiyle dikkat çeken "Fenomen Olmak İsteyen Çocuk" oldu. Başkanlık, her iki kitaptan da 10 biner adet bastırılması talimatını verdi.

Diyanet'ten okullara tepki çeken talimat: Umre ödüllü bilgi yarışması düzenlenecekDiyanet'ten okullara tepki çeken talimat: Umre ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI: NEDEN 'PAZARLIK' USULÜ?

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yedi şirket davet edilirken, teklif veren şirket sayısı sadece dörtte kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu teklifleri değerlendirdi. Aralık 2025’te gerçekleştirilen ihale süreci, 2026 yılının hemen başında sonuçlandırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2 milyon 111 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalede, 1 milyon 740 bin TL’lik teklif uygun bulundu. İhale komisyonunun onayının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi arasında 2 Ocak 2026 tarihinde imzalar atıldı. Başkanlık ile İhlas arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 1 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.

TOPLAM TUTAR 256 MİLYON TL

2 Ocak 2026 tarihinde yapılan bu son anlaşma, tablonun büyüklüğünü de ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ne verdiği ihalelerin toplam tutarı artık 250 milyon TL barajını aşmış durumda. Bünyesinde iktidar yanlısı yayın organlarını barındıran İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin, 2021-2026 dönemini kapsayan son 5 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı ihalelerin toplam tutarı kayıtlara tam olarak 256 milyon 289 bin 115 TL olarak geçti.

Kaynak:BirGün

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?
Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?