Diyanet 2026'ya İhlas ihalesiyle girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni yılın ilk ihalesinde tercihini yine değiştirmedi. Kurum, iktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteyi de bünyesinde barındıran İhlas Grubu ile masaya oturdu. Diyanet ile İhlas arasında 2 Ocak tarihinde imzalanan 1,7 milyon TL’lik kitap basım anlaşması, kamu kaynaklarının nasıl harcandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atarak eleştirilerin odağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılının ilk matbaa harcamasını da böylece gerçekleştirmiş oldu. Başkanlık, “İki Eserin Basım Hizmet Alım İşi” ihalesinde, İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ni tercih etti.

BASILACAK KİTAPLAR VE DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

BirGün'den Musata Bildircin'in haberine göre söz konusu harcamanın detaylarına inildiğinde, sürecin 2025 yılının sonunda başladığı görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2 Aralık 2025 tarihinde “İki Eserin Basım Hizmet Alım İşi” başlığıyla ihaleye çıktı. İhale kapsamında basılması planlanan kitaplar ise "İslam Dini Atlası" ve ismiyle dikkat çeken "Fenomen Olmak İsteyen Çocuk" oldu. Başkanlık, her iki kitaptan da 10 biner adet bastırılması talimatını verdi.

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI: NEDEN 'PAZARLIK' USULÜ?

Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yedi şirket davet edilirken, teklif veren şirket sayısı sadece dörtte kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ihale komisyonu teklifleri değerlendirdi. Aralık 2025’te gerçekleştirilen ihale süreci, 2026 yılının hemen başında sonuçlandırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2 milyon 111 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalede, 1 milyon 740 bin TL’lik teklif uygun bulundu. İhale komisyonunun onayının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi arasında 2 Ocak 2026 tarihinde imzalar atıldı. Başkanlık ile İhlas arasında imzalanan sözleşmenin bedelinin 1 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.

TOPLAM TUTAR 256 MİLYON TL

2 Ocak 2026 tarihinde yapılan bu son anlaşma, tablonun büyüklüğünü de ortaya koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’ne verdiği ihalelerin toplam tutarı artık 250 milyon TL barajını aşmış durumda. Bünyesinde iktidar yanlısı yayın organlarını barındıran İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi’nin, 2021-2026 dönemini kapsayan son 5 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığı ihalelerin toplam tutarı kayıtlara tam olarak 256 milyon 289 bin 115 TL olarak geçti.