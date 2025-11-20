Mehmet Şimşek ekibinin 2023'te ekonomi yönetimine gelmesinin ardından bir dizi değişikliğe gidilmişti. En dikkat çeken değişikliklerden biri kredi kartlarına getirilen kısıtlamalar oluşturdu. Talep enflasyonunu frenlemek için yürürlüğe konulan bu sıkı tedbirlerde, 2026 yılı itibarıyla gevşeme adımlarının atılmasına hazırlanılıyor.

Kredi kartı olanlar dikkat! Bankalara talimat gitti, zorunluluk getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024'ün ilk aylarında bankalara ilettiği sözlü talimatla, taksitli nakit avans işlemlerindeki vade sayısını 12 aydan 3 aya indirmiş, ayrıca kart sahiplerine toplam limitlerinin en çok yüzde 25'i kadar nakit çekim hakkı tanımıştı. Nakit avans işlemlerinde tavan tutar ise 25 bin TL olarak sabitlenmişti.

TL DEĞER KAYBETTİ SINIR AYNI KALDI

Aradan geçen zamanda Türk Lirası'nda meydana gelen değer kaybına karşın sınırların aynı kalması, kartlı nakit avans kullanım oranlarını ciddi şekilde düşürdü.

Vatandaş borca battı: Krediler patladı, icra daireleri doldu taştı!

Yeni yılla beraber, kredi kartı taksitli nakit avans işlemlerindeki mevcut 3 aylık azami vadenin ilk etapta 6 aya, ilerleyen dönemde ise geçmişte olduğu gibi yeniden 12 aya çıkarılması planlanıyor.

NAKİT ÇEKİM LİMİTİ 50 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR

Diğer taraftan, nakit çekimler için belirlenen 25 bin liralık tavan tutarın mevcut ekonomik şartlarda yetersiz kaldığı tespit edildi. Bu doğrultuda söz konusu sınırın yeni yılda tekrar düzenlenmesi bekleniyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre sektör kaynakları, kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL seviyesine çekilmesinin beklendiğini ifade ederken, daha düşük limitli kartlar için uygulanan yüzde 25'lik çekim sınırının da yukarı yönlü esnetilebileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, son yıllarda kredi ve kredi kartı borçları dikkat çekici bir biçimde yükseliyor. Söz konusu düzenleme halkın borç yükünü daha da arttırır mı? sorusu akıllara geldi.