Kredi kartı olanlar dikkat! Bankalara talimat gitti, zorunluluk getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son dönemde banka hesapları ve kredi kartları kullanılarak artan dolandırıcılık vakalarını engellemek maksadıyla yeni bir tedbiri devreye aldı. Banka ayrımı olmaksızın tüm müşteriler, akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapacakları nakit işlemlerde, çipli kimlik kartları ile onay vermek mecburiyetinde olacak. Akıllı telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar, bu saat diliminde nakit avans çekimi yapamayacak.

Kredi kartını arkadaşına veren genç kadının başına gelmeyen kalmadı: 30 yıla yakın cezam var!

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonist ortam, nakit para kullanımının günden güne azalmasına yol açarken, kartlı harcama tutarlarındaki yükseliş dolandırıcıların odağını bu alana çevirdi.

Mobil bankacılık ve internet şubeleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu tür istenmeyen faaliyetlerin önüne geçebilmek adına bir dizi yeni önlemi uygulamaya koydu.

KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMİNE SAAT KISITLAMASI

Bankaların enflasyonu gerekçe göstererek müşterilerinin kredi kartı limitlerini art arda yükseltmesi, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Kullanıma açık ve yüksek limiti bulunan kartları hedefleyen dolandırıcılar, özellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerini tercih ederek dolandırıcılık yöntemlerini uyguluyor.

Kredi kartı sahiplerine kara haber geldi: Saniyeler içinde gerçekleşiyor

Bu zaman diliminde, hesapların gerçek sahipleri, banka tarafından gönderilen güvenlik mesajlarını ya da yapılan aramaları görmezken, sabah saatleri olduğunda ise yaşanan hırsızlığı önlemek için çok geç kalınmış oluyor. BDDK, bankalara ilettiği yeni talimatla bu durumun önüne geçmek için kredi kartından gerçekleştirilecek nakit işlemlere zaman sınırlaması getirdi.

ÇİPLİ KİMLİK KARTI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre kullanıcılar, akşam saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında yapacakları nakit avans taleplerini, çipli kimlik kartlarını kullanarak fiziksel olarak doğrulamak zorunda kalacak. Söz konusu doğrulama işleminin, yalnızca NFC özelliği aktif olan telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi. Telefonunda bu özellik mevcut olmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan müşterilerin ise, nakit avans çekebilmek için kısıtlama saatlerinin sona ermesini (sabah 06.00'ı) beklemesi gerekecek.