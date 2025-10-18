Kredi kartı sahiplerine kara haber geldi: Saniyeler içinde gerçekleşiyor

Vatandaşlar internet dolandrıcılığı ve ATM'den kart kopyalama gibi yöntemlere odaklanırken temassız özellikli kredi kartı ile dolandırılanların sayısındaki artış dikkat çekmeye başladı.

Güvenlik onayı olmaksızın alışveriş imkanı sunan temassız ödeme yöntemi vatandaşı açık hedef haline getirdi.

SANİYELER İÇİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Temassız işlemler ödemeyi kolaylaştırırken dolandırıcılara da gün doğurdu. Küçük tutarlı ödemeleri şifresiz işlemle yapan vatandaş, marketler, toplu taşıma istasyonları, kafeler ve sokak satıcıları gibi günlük harcamaların arasında ne ödediğini farketmiyor.

Temassız ödemeler saniyeler içinde gerçekleşiyor ve kart sahibi farkına bile varmadan işlem tamamlanıyor. Dolandırıcılar durumu fırsatına çevirirken kartın fiziksel olarak ele geçirilmesine bile gerek kalmadan ödemeyi hesaptan çekiyor.

Dolandırıcılar taşınabilir POS cihazları ile vatandaşı ağına düşürürken cebe veya çantaya yakın şekilde işlem yaparak fark edilmeden işlemi tamamlıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda fark edilmesi güç olan temassız ödeme işlemi kart sahipleri durumu iş işten geçtikten sonra durumu anlıyor.

KREDİ KARTI SAHİPLERİNE KARA HABER GELDİ

Bankalar ve kullanıcılar daha dikkatli davranmaya başladığı için kayıp ya da çalıntı kartlarla yapılan dolandırıcılık vakaları son dönemde azalırken temassız dolandırıcılıkla tuzağa çekilen çok sayıda kredi kartı sahibine kara haber geldi.

Kart fiziksel olarak dolandırıcının eline geçerse oluşan zararın boyutu temassız ödeme limiti dahilinde defalarca yapılan harcma ile büyüyor. Küçük limitlerle farklı yerlerden yapılan işlemlere güvenlik bildirimi de gelmeyince mağduriyet artıyor.

Kart kopyalamaya da imkan sağlayan temassız teknolojisi ile dolandırıcılar siz ne olduğunu anlamadan işini tamamlarken uzmanlar limitler, kartın muhafaza edildiği yer ve güvenlik bildirimleri konusunda uyarılarda bulundu.

Temassız dolandırıcılığı önlemek için yapılan uyarılar şu şekilde:

- Temassız işlem limitinizi düşürün veya kapatın. Bankanızın mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden limitinizi azaltabilir ya da temassız özelliği tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

- Mobil bildirimleri mutlaka aktif edin. İşlemler anında telefonunuza bildirim olarak gelirse şüpheli harcamaları saniyeler içinde fark edebilirsiniz.

- RFID/NFC korumalı cüzdan veya kart kılıfı kullanın. Bu, kart bilgilerinin uzaktan kopyalanmasını neredeyse tamamen engeller.

- Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Özellikle telefon veya e-posta üzerinden gelen “banka görevlisi” aramaları büyük risk taşır.

- Hesap hareketlerinizi düzenli kontrol edin. Küçük tutarlı işlemler gözden kaçabilir ama toplandığında ciddi kayıplara yol açabilir.

- Şüpheli bir işlem fark ettiğinizde kartınızı hemen kapatın ve bankanızı arayın. Gecikme, dolandırıcılara daha fazla fırsat tanır.

- Mobil cüzdan kullanmayı değerlendirin. Örneğin Apple Pay veya Google Pay gibi uygulamalarda temassız ödemeler ek güvenlik katmanları (örneğin parmak izi veya yüz tanıma) ile korunur.

- Birden fazla kart taşıyorsanız, temassız özelliği aktif olan kartları ayrı bölmelerde saklayın veya gereksizse devre dışı bırakın.