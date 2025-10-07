Vatandaş borca battı: Krediler patladı, icra daireleri doldu taştı!

Türkiye’de hane halkının artan yaşam maliyetleri karşısında borçlanma eğilimi hız kesmeden devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, sosyal medya paylaşımında Türkiye ekonomisinin derin bir darboğazda olduğunu vurguladı.

Zeybek, 19–26 Eylül haftasında batık kredilerin 4,5 milyar lira artarak 489,4 milyar liraya ulaştığını ve finansal riskin tehlikeli boyutlara geldiğini belirtti.

Bireysel kredi kartı borcunda rekor!

“KREDİLER PATLADI, FAİZ YÜKÜ ARTTI, İCRA DAİRELERİ DOLDU”

Zeybek, ülke genelinde giderek derinleşen borç krizinin ekonomik göstergelerle net biçimde ortaya çıktığını belirtti.

“Krediler patladı, faiz yükü arttı, icra daireleri doldu” diyen Zeybek, özellikle yüksek faizli kredi kartı borçlarının vatandaşın belini büktüğünü söyledi.

Borç ve faizdeki korkunç gerçeği açıkladı: Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor

"ÇÖKMÜŞ BİR EKONOMİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çökmüş bir ekonomi. Krediler Patladı, Faiz Yükü Arttı, İcra Daireleri Doldu Batık Kredilerde Alarm: 489,4 Milyar Liraya Ulaştı. 19–26 Eylül haftasında batık krediler 4,5 milyar lira artarak 489,4 milyar liraya çıktı. Finans sisteminde risk büyüyor" ifadelerini kullandı.