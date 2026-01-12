Yurt dışı alışverişinden vergi muafiyetinin kaldırılmasına dava!

Tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere erişim sağladığı yurt dışı alışveriş kanallarını kapatacak önemli bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı'nın onayıyla 6 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti sınırı tamamen yürürlükten kaldırıldı.

Posta ve hızlı kargoda yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 62’nci maddesinde yapılan bu köklü değişiklikle beraber, değeri ne olursa olsun yurt dışından gelen her ticari ürün vergi kıskacına alınmış oldu.

İLAÇ VE TAKVİYE GIDALARDA SINIR 500 EURO

Düzenleme kapsamında sadece sağlık odaklı gönderiler için istisnai bir alan bırakıldı.

Gerçek kişilerin adına gelen, ticari bir nitelik taşımayan ve sağlık kuruluşu raporu ya da doktor reçetesi ile belgelenen ilaçlar ile takviye edici gıdalarda üst sınır 500 Euro olarak belirlendi.

Bu tutarı aşmayan ve reçeteye dayanan sağlık ürünlerinden tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek. Ancak bunun dışındaki tüm bireysel tüketim malzemeleri için vergisiz dönem resmen kapandı.

HÜRRİYET PARTİSİ'NDEN TEPKİ

Yeni gümrük düzenlemesine siyaset dünyasından tepki Hürriyet Partisi'nden geldi. Partiden yapılan resmi açıklamada, daha önce 30 Euro'ya kadar indirilen muafiyetin tamamen sıfırlanması "mülkiyet hakkına ölçüsüz müdahale" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Bu kararla insanların yurt dışından internet üzerinden alışveriş yapması fiilen imkansız hale getirilmiştir. Türkiye bu şekilde kapalı bir ekonomi modeline sürüklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

DAVA AÇACAKLAR

Kararın cari açığı azaltma gerekçesiyle açıklanamayacağını savunan Hürriyet Partisi, düzenlemenin sadece bir grup ithalatçının halkın üzerinden fahiş kazançlar elde etmesi için kurgulandığını iddia etti.

Özellikle AR-GE faaliyeti yürüten girişimcilerin Türkiye’de bulunmayan ürünlere erişemeyeceğini vurgulayan parti, Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle kararın iptali için Danıştay’da dava açacaklarını duyurdu.