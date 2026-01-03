Posta ve hızlı kargoda yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Posta ve hızlı kargo taşımacılığına ilişkin gümrük limitlerinde kapsamlı bir artış yapıldı. Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, bu yolla taşınabilecek eşyanın azami ağırlığı 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarılırken, parasal üst sınır da 15 bin avrodan 30 bin avroya yükseltildi.

Bloomberg HT’nin haberine göre, yeni düzenleme posta ve hızlı kargo şirketlerine de ek yükümlülükler getiriyor. Buna göre, gümrük işlemlerinin izlenmesi ve tamamlanması amacıyla şirketlerin bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri bulundurmaları, geçmişte en az iki gümrük müşavirinin görev yapmış olması ya da bu sayıda müşavir görevlendirmek üzere bir gümrük müşavirliği firmasıyla sözleşme imzalamaları gerekiyor.

HIZLI KARGODA AĞIRLIK VE PARASAL SINIRLAR GÜNCELLENDİ

Ayrıca hızlı kargo taşımacılığı özelinde uygulanan sınırlar da güncellendi. Brüt ağırlık limiti 300 kilogramdan 600 kilograma çıkarılırken, bu gönderiler için geçerli parasal limit 1.500 avrodan 3.000 avroya yükseltildi.

Tebliğin birinci maddesi yayım tarihinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Düzenlemenin uygulanmasından Ticaret Bakanı yürütecek.