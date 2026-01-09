Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında zam sinyalimi verdi.

9 Ocak 2026 tarihinde katıldığı Bloomberg yayınında enerji gündemini değerlendiren Mustafa Yılmaz, elektrik fiyat tarifelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz, kamuoyunda merak edilen "elektrik zammı" sorusuna, reel enflasyon rakamları ile mevcut tarifeler arasındaki fark olduğunu belirterek zam sinyali verdi.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik."

Öte yandan yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerine yönelik yatırımların hız kazandığını belirten Yılmaz, bu alandaki güncel verileri paylaştı. Yılmazın paylaştığı verilere göre tablo şu şekilde:

Yatırım Kalemi Mevcut Durum / Hedef Saha Yatırım Tutarı 5 Milyar Dolar Yaklaşık Devreye Giren Kapasite 350 Megavata yakın santral Doğalgaz Tasarrufu Hedefi 10 yılda 15 Milyar Dolar Yatırımcı İlgisi Yabancıların yenilenebilir enerjiye ilgisi yoğun

Enerji Bakanlığı tarafından çıkartılan depolama projeleri kanunu ile şeffaf bir lisanslama sürecinin başladığını söyleyen EPDK Başkanı, bu projelerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunu belirtti.

Özellikle depolamalı Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde, 10 yıllık periyotta 15 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilmesi planlanıyor.



