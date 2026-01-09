Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!

Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarının son 4 yıllık süreçte enflasyonun oldukça gerisinde kaldığını belirterek, fiyatlarda yeni bir düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında zam sinyalimi verdi.

9 Ocak 2026 tarihinde katıldığı Bloomberg yayınında enerji gündemini değerlendiren Mustafa Yılmaz, elektrik fiyat tarifelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar kritik açıklamalarda bulundu.

"EN AZ ZAMMIN YAPILDIĞI SEKTÖR" DEDİ SİNYALİ VERDİ

Başkan Yılmaz, kamuoyunda merak edilen "elektrik zammı" sorusuna, reel enflasyon rakamları ile mevcut tarifeler arasındaki fark olduğunu belirterek zam sinyali verdi.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik."

Öte yandan yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerine yönelik yatırımların hız kazandığını belirten Yılmaz, bu alandaki güncel verileri paylaştı. Yılmazın paylaştığı verilere göre tablo şu şekilde:

Yatırım KalemiMevcut Durum / Hedef
Saha Yatırım TutarıYaklaşık 5 Milyar Dolar
Devreye Giren Kapasite350 Megavata yakın santral
Doğalgaz Tasarrufu Hedefi10 yılda 15 Milyar Dolar
Yatırımcı İlgisiYabancıların yenilenebilir enerjiye ilgisi yoğun

RES VE GES DÖNEMİ

Enerji Bakanlığı tarafından çıkartılan depolama projeleri kanunu ile şeffaf bir lisanslama sürecinin başladığını söyleyen EPDK Başkanı, bu projelerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunu belirtti.

Özellikle depolamalı Güneş Enerji Santralleri (GES) sayesinde, 10 yıllık periyotta 15 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilmesi planlanıyor.


