Dünyanın 16 katı! Doğalgaz fiyatı yüzde 162 arttı!

Dünyanın 16 katı! Doğalgaz fiyatı yüzde 162 arttı!
Yayınlanma:
Kış aylarında yüksek faturalardan korunmak için kombinin düğmesini korka korka çeviren milyonların sırtındaki fatura yükü ortaya çıktı.

Doğal gaz faturalarına zam geleceği endişesi sürerken, milyonlar yüksek faturalardan korunmak için kombiyi kış ayarına getiremiyor bile. Tüketiciler ekonomik kriz ortamında ve yüksek doğal gaz fiyatları karşısında zorlanırken, Ekonomist İnan Mutlu halkın sırtındaki yükü net bir oranla açıkladı.

Doğal gazda destek dönemi daralıyor!Doğal gazda destek dönemi daralıyor!

Mutlu, Türkiye’deki enerji maliyetlerine ilişkin çok konuşulacak bir veriyi paylaştı. Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşıma göre, son iki yılda dünyada doğal gaz fiyatları durağan bir seyir izlerken, Türkiye’de hane halkı ve sanayinin sırtındaki yük katlanarak arttı.

TÜRKİYE'NİN SIRTINDAKİ DEVASA YÜK

2021/11/02/dogalgaz.jpg

Küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesi fiyatları sınırlı düzeyde etkilerken, Türkiye iç piyasasında tablo tamamen farklı bir boyuta ulaştı.

Ekonomist İnan Mutlu, son iki yıllık dönemi kapsayan fiyat değişimlerini şu rakamlarla özetledi:

"Son iki yılda dünyada %10 artan doğalgaz fiyatları, Türkiye'de %162 arttı."

DÜNYAYA 16 KAT FARK ATTIK

2022/01/27/dogalgaz-krizi.jpg

İnan Mutlu'nun dikkat çektiği bu veri, Türkiye'deki doğal gaz zammının küresel maliyet artışının yaklaşık 16 katı olduğunu gösteriyor.

EPDK'nın doğal gaz zamları Resmi Gazete'de yayımlandıEPDK'nın doğal gaz zamları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünyada doğal gaz fiyatlarındaki %10'luk artış, pandemiden çıkış ve jeopolitik krizlerin ardından gelen normalleşme sürecini yansıtırken; Türkiye'deki %162'lik yükseliş, enerji fiyatlarının küresel maliyetlerden ziyade yerel faktörlerle şekillendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Süper Kupa finali kırmızı alarm veriyor: AKOM uyarı üstüne uyarı yaptı
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Ekonomi
Trump'ın iştahını kabartan Grönland bir adadan fazlası! 4 milyar yıllık hazine sandığı
Trump'ın iştahını kabartan Grönland bir adadan fazlası! 4 milyar yıllık hazine sandığı
Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!
Elektriğe zam mı geliyor? EPDK Başkanı sinyali verdi!
Kamu işçileri iş bırakacak! Tarih verildi
Kamu işçileri iş bırakacak! Tarih verildi