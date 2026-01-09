Dünyanın 16 katı! Doğalgaz fiyatı yüzde 162 arttı!

Doğal gaz faturalarına zam geleceği endişesi sürerken, milyonlar yüksek faturalardan korunmak için kombiyi kış ayarına getiremiyor bile. Tüketiciler ekonomik kriz ortamında ve yüksek doğal gaz fiyatları karşısında zorlanırken, Ekonomist İnan Mutlu halkın sırtındaki yükü net bir oranla açıkladı.

Doğal gazda destek dönemi daralıyor!

Mutlu, Türkiye’deki enerji maliyetlerine ilişkin çok konuşulacak bir veriyi paylaştı. Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşıma göre, son iki yılda dünyada doğal gaz fiyatları durağan bir seyir izlerken, Türkiye’de hane halkı ve sanayinin sırtındaki yük katlanarak arttı.

TÜRKİYE'NİN SIRTINDAKİ DEVASA YÜK

Küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesi fiyatları sınırlı düzeyde etkilerken, Türkiye iç piyasasında tablo tamamen farklı bir boyuta ulaştı.

Ekonomist İnan Mutlu, son iki yıllık dönemi kapsayan fiyat değişimlerini şu rakamlarla özetledi:

"Son iki yılda dünyada %10 artan doğalgaz fiyatları, Türkiye'de %162 arttı."

DÜNYAYA 16 KAT FARK ATTIK

İnan Mutlu'nun dikkat çektiği bu veri, Türkiye'deki doğal gaz zammının küresel maliyet artışının yaklaşık 16 katı olduğunu gösteriyor.

EPDK'nın doğal gaz zamları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünyada doğal gaz fiyatlarındaki %10'luk artış, pandemiden çıkış ve jeopolitik krizlerin ardından gelen normalleşme sürecini yansıtırken; Türkiye'deki %162'lik yükseliş, enerji fiyatlarının küresel maliyetlerden ziyade yerel faktörlerle şekillendiğini bir kez daha ortaya koyuyor.