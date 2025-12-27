Doğal gazda destek dönemi daralıyor!

Milyonlarca hanenin elektrik ve doğal gaz faturasındaki devlet desteği için yeni bir döneme giriliyor.

Elektrikte yıllık 4 bin kilovatsaat sınırı 1 Ocak'ta yürürlüğe girerken, doğal gazda da 2026 yılı için "il bazlı" bir sistem planlandığı açıklandı.

Erzurum ile Antalya'nın tüketim farkını merkeze alan bu yeni sistemle, ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketenler artık "gerçek fiyatı" ödeyecek.

Hazine üzerindeki yükün hafifletilmesi hedeflenirken, dar gelirli için desteğin süreceği ancak "israf" denilerek orta sınıfın da yüksek faturalarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına bir zam planlamadıklarını ancak desteklerin "gerçek ihtiyaç sahiplerine" gitmesi için sistemin değişeceğini açıkladı. 1 Ocak 2026 itibarıyla elektrikte yıllık tüketim sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, doğal gazda da illerin iklim koşullarına göre farklı limitlerin uygulanacağı bir modelin hazırlıkları tamamlandı.

ELEKTRİKTE YENİ SINIR: AYLIK 333 KİLOVATSAAT

Bakan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, elektrik faturalarındaki devlet desteği için uygulanan yıllık sınır yeni yılda 4 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu düzenleme ile aylık ortalama 333 kilovatsaat tüketimi aşan aboneler, sübvansiyonlu tarifeden çıkarılacak. Bakan Bayraktar, gerçek ihtiyaç sahiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden destek almaya devam edebileceğini vurguladı.

DOĞAL GAZDA 'ERZURUM-ANTALYA' FARKI GELECEK

Doğal gaz faturaları için 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yeni modelde ise coğrafi farklılıklar esas alınacak. Bakan Bayraktar, iller arasındaki tüketim farkını şu örnekle açıkladı:

"Ankara’da ocak ayında ortalama 180 metreküp tüketiliyorsa Erzurum ortalaması 230 metreküp. Dolayısıyla 2026’da il bazlı düzenleme planımız var."

İl Adı Ocak Ayı Ortalama Tüketim (Örnek) Erzurum 230 Metreküp Ankara 180 Metreküp İstanbul 150 - 160 Metreküp (Tahmini) Antalya 50 - 80 Metreküp (Tahmini

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Sistemin 2026 yılında devreye girmesi planlanırken, uzmanlar vatandaşların bir önceki yılki faturalarına bakarak hesap yapmalarını önerdi.

Karataş, kışın en soğuk döneminde tüketilen miktarın yüzde 50 fazlasının "güvenli sınır" olarak kabul edilebileceğini belirtti. Ayrıca, pencerelere sünger izolasyon veya petek arkasına yalıtım malzemesi koymak gibi basit yöntemlerin tüketimi yüzde 10 oranında azaltabileceği ifade edildi.