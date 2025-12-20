Elektrikten doğalgaza... Zamlı tarifeler belli oldu

Elektrikten doğalgaza... Zamlı tarifeler belli oldu
Yayınlanma:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); elektrikten doğalgaza, şarj istasyonlarından petrole kadar lisans alma bedellerini yeniden belirledi.

Enerji sektöründe 2026 yılında geçerli olacak fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı kurul kararlarıyla, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak lisans, ön lisans, yenileme ve tadil ücretleri belirlendi. Sektöre girmek veya faaliyetine devam etmek isteyen şirketleri yeni yılda yüklü bir fatura bekliyor.

ELEKTRİK ÜRETMENİN BEDELİ: 3.5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2023/04/10/elektrik4.jpg

Elektrik piyasasında üretim tesisi kurmak isteyenler için tarife kapasiteye göre değişecek. Ön lisans ve lisans alma bedeli 92 bin 200 lira ile 3 milyon 566 bin 360 lira arasında belirlendi. Lisansını yenilemek isteyen şirketler ise bu tutarın yarısını ödeyecek.

Elektrik faturalarına düzenleme!Elektrik faturalarına düzenleme!

Yeşil enerjiye ise pozitif ayrımcılık var. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuracak olanlar, normal lisans bedelinin sadece yüzde 10'unu ödeyerek piyasaya girebilecek.

Dağıtım tarafında ise lisans alma bedelleri 447 bin 700 lira ile 895 bin 200 lira arasında değişecek.

ŞARJ İSTASYONU KURMANIN MALİYETİ 2 MİLYONA DAYANDI

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla popüler hale gelen "Şarj Ağı İşletmeciliği" için de 2026 tarifesi netleşti. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin, lisans almak için 1 milyon 914 bin 200 lirayı gözden çıkarması gerekecek.

DOĞAL GAZ VE PETROLDE GÜNCELLEME

En yüksek lisans bedelleri ise doğal gaz ve petrol piyasasında görüldü. Doğal gazı boru hattıyla iletmek isteyen şirketler için lisans bedeli tam 16 milyon 631 bin 300 lira olarak belirlendi.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 110 arttıTürkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 110 arttı

Diğer kalemler ise şöyle sıralandı:

LPG Dağıtıcı Lisansı: 6 Milyon TL

Doğal Gaz Depolama: 4 Milyon 462 Bin 500 TL

Doğal Gaz İthalatı: 2 Milyon 219 Bin 600 TL

Madeni Yağ Lisansı: 1 Milyon 200 Bin TL

LPG Otogaz Bayilik: 100 Bin TL

2030'A KADAR GEÇERLİ OLACAK KAR MARJI ONAYLANDI

2023/04/10/elektrik3.jpg

EPDK, lisans bedellerinin yanı sıra şirketlerin karlılığını etkileyen kritik bir karara daha imza attı. Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca, 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak net kar marjı oranı yüzde 2,38 olarak onaylandı.

Bu kararların tamamı 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Ekonomi
Yılbaşı öncesi 81 ilde denetim alarmı!
Yılbaşı öncesi 81 ilde denetim alarmı!
Taksiciden yazılımcıya... 1 Ocak'ta her şey değişiyor!
Taksiciden yazılımcıya... 1 Ocak'ta her şey değişiyor!