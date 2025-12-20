Elektrikten doğalgaza... Zamlı tarifeler belli oldu

Enerji sektöründe 2026 yılında geçerli olacak fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı kurul kararlarıyla, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak lisans, ön lisans, yenileme ve tadil ücretleri belirlendi. Sektöre girmek veya faaliyetine devam etmek isteyen şirketleri yeni yılda yüklü bir fatura bekliyor.

ELEKTRİK ÜRETMENİN BEDELİ: 3.5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Elektrik piyasasında üretim tesisi kurmak isteyenler için tarife kapasiteye göre değişecek. Ön lisans ve lisans alma bedeli 92 bin 200 lira ile 3 milyon 566 bin 360 lira arasında belirlendi. Lisansını yenilemek isteyen şirketler ise bu tutarın yarısını ödeyecek.

Elektrik faturalarına düzenleme!

Yeşil enerjiye ise pozitif ayrımcılık var. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuracak olanlar, normal lisans bedelinin sadece yüzde 10'unu ödeyerek piyasaya girebilecek.

Dağıtım tarafında ise lisans alma bedelleri 447 bin 700 lira ile 895 bin 200 lira arasında değişecek.

ŞARJ İSTASYONU KURMANIN MALİYETİ 2 MİLYONA DAYANDI

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla popüler hale gelen "Şarj Ağı İşletmeciliği" için de 2026 tarifesi netleşti. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin, lisans almak için 1 milyon 914 bin 200 lirayı gözden çıkarması gerekecek.

DOĞAL GAZ VE PETROLDE GÜNCELLEME

En yüksek lisans bedelleri ise doğal gaz ve petrol piyasasında görüldü. Doğal gazı boru hattıyla iletmek isteyen şirketler için lisans bedeli tam 16 milyon 631 bin 300 lira olarak belirlendi.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 110 arttı

Diğer kalemler ise şöyle sıralandı:

LPG Dağıtıcı Lisansı: 6 Milyon TL

Doğal Gaz Depolama: 4 Milyon 462 Bin 500 TL

Doğal Gaz İthalatı: 2 Milyon 219 Bin 600 TL

Madeni Yağ Lisansı: 1 Milyon 200 Bin TL

LPG Otogaz Bayilik: 100 Bin TL

2030'A KADAR GEÇERLİ OLACAK KAR MARJI ONAYLANDI

EPDK, lisans bedellerinin yanı sıra şirketlerin karlılığını etkileyen kritik bir karara daha imza attı. Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca, 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak net kar marjı oranı yüzde 2,38 olarak onaylandı.

Bu kararların tamamı 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.