Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 110 arttı

Türkiye’de karbon emisyonu düşük ve enerji verimliliği yüksek araçlara olan ilgi, şarj istasyonu ağının genişlemesi ve yerli otomobil Togg’un piyasaya girmesiyle hız kazandı. 2015 yılında yalnızca 565 olan elektrikli otomobil sayısı, Kasım 2024'te 165 bin 898'e, geçen ay itibarıyla ise 348 bin 908'e yükseldi.

Bu artışla birlikte, elektrikli otomobillerin toplam otomobil parkı içindeki payı bir yıl içerisinde yüzde 1,02'den yüzde 2,02'ye yükselmiş oldu.

HİBRİT OTOMOBİLLERE TALEP KATLANIYOR

Düşük emisyonlu bir diğer alternatif olan hibrit otomobillerde de benzer bir yükseliş grafiği izleniyor. 2011 yılında yalnızca 23 adet olan kayıtlı hibrit otomobil sayısı; 2023 sonunda 222 bin 328'e, Kasım ayı itibarıyla ise 652 bin 752'ye ulaştı. Hibrit araçların toplam otomobiller içindeki payı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3'ten yüzde 3,8'e çıktı.

TOPLAM OTOMOBİL SAYISI 17 MİLYONU AŞTI

Derlenen verilere göre, Türkiye’deki toplam trafiğe kayıtlı otomobil sayısı geçen ay itibarıyla 17 milyon 218 bin 442 olarak hesaplandı. Kullanıcı tercihlerinin çevreci ve yeni nesil yakıt türlerine kayması, özellikle son 10 yılda elektrikli ve hibrit araç sayısındaki ivmeyi yukarı yönlü tutmaya devam ediyor.