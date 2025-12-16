G. Kore, otomotiv piyasasını fethetmeye hazır: Güç, konfor ve V2L teknolojisi sahneye çıkıyor

Otomotiv pazarı bu tarihi dönemde zorluklarla boğuşmaya devam ediyor ancak üreticiler ilerleme kaydetmek ve müşteri isteklerini karşılamak için yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Hyundai'nin premium markası Genesis'ten büyük bir yenilik geliyor . Hızla büyüyen bu üretici, 2026 yılında motor sporları dünyasına da giriş yapacak.

KORE'NİN YENİ CANAVARI

Özellikle Genesis, rekabetçi ekipleri ve marka profilini küresel olarak yükseltmek için iyi performans gösterme arzusuyla FIA WEC'te yarışacak. Bu arada Genesis, Güney Kore'de casus fotoğrafları ortaya çıkan ve yol testleri devam eden yeni G80 Hybrid üzerinde çalışıyor. Daha fazla iç mekan konforu sağlamak için uzun dingil mesafeli bir konfigürasyona sahip hibrit bir sedan olacak. Amaç, özellikle arka yolcular için konforu artırmak amacıyla lüks üç kutulu otomobil konseptinin ötesine geçmektir.

Genesis G80 Hybrid, 362 beygir gücünde bir motora sahip olacak.

Yeni Genesis G80 Hybrid'in bataryası, arka yolcunun önünde, zeminin altında yer alıyor; bu da alan kullanımına ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Ön kapılar geleneksel kapı kollarını korurken, arka kapılar G90'da olduğu gibi elektronik düğmelerle açılıyor. Motorun, iki elektrik motorunun varlığıyla sağlanan toplam 362 beygir gücü için paralel hibrit sistemle birleştirilmiş 2,5 litrelik bir turbo olması bekleniyor . Dolayısıyla, çok yüksek performans hedefleyen ve sürüş keyfi garantili bir sedandan bahsediyoruz.

Elektrikli modda, motor kapalıyken klima kontrolünü ve bilgi-eğlence sistemini aktif tutan çok ilginç bir bekleme seçeneği bulunuyor. Ayrıca, harici cihazlara güç sağlamak için kullanışlı bir V2L fonksiyonu da mevcut. Beklendiği gibi, Genesis G80 Hybrid'in dingil mesafesi önemli ölçüde uzatılacak , ancak henüz ne kadar uzun olacağını bilmiyoruz. 3 metreye kadar ulaşması mümkün, ancak nihai versiyonu yakında öğreneceğiz.