G. Kore, otomotiv piyasasını fethetmeye hazır: Güç, konfor ve V2L teknolojisi sahneye çıkıyor

G. Kore, otomotiv piyasasını fethetmeye hazır: Güç, konfor ve V2L teknolojisi sahneye çıkıyor
Yayınlanma:
Güney Kore, gerçekten olağanüstü otomotiv mükemmelliğine sahip ve dört tekerlekli araç pazarını fethetmeye hazır büyük bir yeni gelişme yolda. İşte sırları...

Otomotiv pazarı bu tarihi dönemde zorluklarla boğuşmaya devam ediyor ancak üreticiler ilerleme kaydetmek ve müşteri isteklerini karşılamak için yatırım yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Hyundai'nin premium markası Genesis'ten büyük bir yenilik geliyor . Hızla büyüyen bu üretici, 2026 yılında motor sporları dünyasına da giriş yapacak.

KORE'NİN YENİ CANAVARI

Özellikle Genesis, rekabetçi ekipleri ve marka profilini küresel olarak yükseltmek için iyi performans gösterme arzusuyla FIA WEC'te yarışacak. Bu arada Genesis, Güney Kore'de casus fotoğrafları ortaya çıkan ve yol testleri devam eden yeni G80 Hybrid üzerinde çalışıyor. Daha fazla iç mekan konforu sağlamak için uzun dingil mesafeli bir konfigürasyona sahip hibrit bir sedan olacak. Amaç, özellikle arka yolcular için konforu artırmak amacıyla lüks üç kutulu otomobil konseptinin ötesine geçmektir.

guney-korenin-ekonomisi-nasil-kalkindi-gelgez-1.jpg

Genesis G80 Hybrid, 362 beygir gücünde bir motora sahip olacak.

Yeni Genesis G80 Hybrid'in bataryası, arka yolcunun önünde, zeminin altında yer alıyor; bu da alan kullanımına ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Ön kapılar geleneksel kapı kollarını korurken, arka kapılar G90'da olduğu gibi elektronik düğmelerle açılıyor. Motorun, iki elektrik motorunun varlığıyla sağlanan toplam 362 beygir gücü için paralel hibrit sistemle birleştirilmiş 2,5 litrelik bir turbo olması bekleniyor . Dolayısıyla, çok yüksek performans hedefleyen ve sürüş keyfi garantili bir sedandan bahsediyoruz.

Elektrikli modda, motor kapalıyken klima kontrolünü ve bilgi-eğlence sistemini aktif tutan çok ilginç bir bekleme seçeneği bulunuyor. Ayrıca, harici cihazlara güç sağlamak için kullanışlı bir V2L fonksiyonu da mevcut. Beklendiği gibi, Genesis G80 Hybrid'in dingil mesafesi önemli ölçüde uzatılacak , ancak henüz ne kadar uzun olacağını bilmiyoruz. 3 metreye kadar ulaşması mümkün, ancak nihai versiyonu yakında öğreneceğiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Ekonomi
Türkiye'den çekilen Lipton'un devri tamamlandı
Türkiye'den çekilen Lipton'un devri tamamlandı
Çinli otomobil grubu BYD 2026’da Avrupalı oluyor
Çinli otomobil grubu BYD 2026’da Avrupalı oluyor