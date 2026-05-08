2. Dünya Savaşı'nda kaybolmuştu: İster inanın ister inanmayın bu yeni Audi V16 süper yollara hazırlanıyor

Otomotiv endüstrisi geleceğe bakmayı sever ancak bazen en ilginç hikayeler geçmişten gelir. Audi, nadir görülen bir şey yaptı: 91 yıl önce tasarlanmış bir otomobil üretti. Bu, Lucca adı verilen, orijinal prototipi 1935 yılında, hız rekorlarının prestij meselesi olduğu ve fiziğin sınırlarının yeni yeni değişmeye başladığı bir dönemde üretilen eşsiz bir V16 makinesi.

Orijinal otomobil II. Dünya Savaşı'nın kaosunda ortadan kaybolmuştu, bu nedenle Audi şimdi onu yeniden üretmeye karar verdi.

Hikaye , günümüz Audi'sinin öncüsü olan Auto Union döneminde , Alman üreticilerin Mercedes'in "Gümüş Okları" ile kıyasıya bir mücadele içinde olduğu zamanlarda başlıyor. Bu bağlamda, İtalyan yollarında 327 km/sa hıza ulaşan, aerodinamik olarak tasarlanmış rekor kıran bir otomobil projesi oluşturuldu. Bu, çoğu otomobilin 80 km/sa'i zar zor geçtiği bir dönemde inanılmaz bir sonuçtu

Orijinal otomobil, II. Dünya Savaşı'nın kaosunda ortadan kayboldu; birçok Auto Union yarış modeli Sovyetler Birliği'ne gitti ve bir daha geri dönmedi. Geriye kalanlar ise belge parçaları ve birkaç fotoğraf oldu. Markanın tarihini korumakla görevli Audi Tradition departmanı, bu temelde kayıp modeli yeniden inşa etmeye karar verdi.

Proje, İngiliz tarihi yarış otomobili uzmanı Crossthwaite & Gardiner'a emanet edildi. İnşaat üç yıl sürdü ve otomobilin büyük bir kısmı eski fotoğraflara ve sınırlı teknik çizimlere dayanarak elle yapıldı. Sonuç, 1930'lardan fırlamış gibi görünen ancak günümüz standartlarına uygun hassasiyet ve güvenilirlik seviyesine sahip bir otomobil oldu.

Görsel olarak Lucca neredeyse gerçeküstü görünüyor. Gövdesi tamamen aerodinamik, tekerlekleri kapalı, uzun bir burun ve sivri bir uca doğru incelen bir arka kısma sahip. Günümüzün süper otomobilleri aşırı olsa da, temel aerodinamik prensiplerin bazılarının standart hale gelmesinden onlarca yıl önce burada uygulandığını fark etmemek zor.

Otomobil Birliği Lucca

Teknik olarak, yeni model orijinalinin ruhunu koruyor, ancak bazı ayarlamalarla. Orijinal 5 litre ve 343 beygir gücündeki V16 motor , yeni modelde 6 litre ve 520 beygir gücü sunuyor. Sadece 960 kilogramlık ağırlığıyla, Audi en yüksek hızını test etmeyi planlamasa da, potansiyel performansı bugün bile etkileyici. Odak noktası rakamlar değil, tarihi korumak.

Lucca, geçmiş ve bugünün kaynaşmasını sergileyeceği Goodwood Hız Festivali'nde ilk kez halka tanıtılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

