Elektrik faturasına 'gizli zam' oyunu! Limit düştü, sınırı aşan yandı: Yüzde 80 artış kapıda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni yıla girerken milyonlarca haneyi ilgilendiren kritik bir karara imza attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile EPDK, elektrik faturalarında yeni dönemin işaretini verdi. 18 Aralık 2025 tarihli toplantıda alınan karara göre, serbest tüketici limiti 750 kilovatsaatten (kWh) 500 kWh'a indirildi.

Elektrik dağıtım şirketleri getiri oranı açıklandı

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle, yıllık 500 kWh ve üzeri tüketimi olan aboneler tedarikçisini seçme hakkına sahip olacak. Ancak uzmanlara göre bu "seçme özgürlüğü"nün altında büyük bir maliyet yatıyor.

4 BİN KİLOVATSAAT TUZAĞI: FATURA YÜZDE 80 ŞİŞECEK

EPDK'nın 2026 yılı için mesken abonelerine getirdiği asıl kısıtlama ise yıllık 4 bin kilovatsaat sınırı. Bu rakamın üzerinde elektrik tüketen haneler, artık devletin sağladığı sübvansiyonlu (destekli) tarifeden yararlanamayacak.

Bu sınırı aşan tüketiciler, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi" adı altında elektriği doğrudan piyasa maliyetiyle satın almak zorunda kalacak. Meslek odaları tarafından "görünmez zam" olarak nitelendirilen bu uygulama nedeniyle, limiti aşan faturaların yüzde 50 ile yüzde 80 arasında artması bekleniyor.

YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR: EVLER BUZ KESTİ

Zam haberi gelirken, tüketicinin mevcut durumu içler acısı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 verileri, "enerji yoksulluğunun" geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Elektrik faturalarına düzenleme!

Verilere göre; medyan gelirin yüzde 60'ının altında yaşayan hanelerin yüzde 43,2'si evini yeterince ısıtamıyor. Bu oran orta gelir grubunda yüzde 20,7 iken, üst gelir grubunda sadece yüzde 5,6. Özellikle asgari ücretli, kiracı ve borçlu vatandaşlar kışı battaniye altında geçirmek zorunda kalıyor.