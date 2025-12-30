EPDK'nın doğal gaz zamları Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrik toptan satış fiyatı ile sayaç kontrol, güvence ve kesme-bağlama bedellerine ilişkin artış kararı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gazda da değişikliğe gitti. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

EPDK'NIN DOĞAL GAZ ZAMLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

EPDK'nin doğal gaza ilişkin kurul kararıyla doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira oldu.

100 metrekare için ilave abone bağlantı bedeli 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ise ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak açıklandı.

EPDK'nın elektrik bedelleri resmen açıklandı

Ön ödemeli sayaçlarda değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma-kapama bedeliyse 206 lira olacak şekilde düzenlendi.

İç tesisatta yapılacak işlem bedeli de 121 lira ila 2 bin 776 lira olarak değşitirildi.