EPDK'nın elektrik bedelleri resmen açıklandı
Yayınlanma:
EPDK'nın elektrik bedelleri resmen açıklandı... 2026 yılı için elektrik toptan satış fiyatı ile sayaç kontrol, güvence ve kesme-bağlama bedelleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik toptan satış fiyatı ile sayaç kontrol, güvence ve kesme-bağlama bedellerini belirledi. Belirlenen tutarlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlar 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek.

TOPTAN SATIŞ FİYATI RESMEN AÇIKLANDI

EPDK, 2024 yılına ait ortalama elektrik toptan satış fiyatının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında kilovatsaat başına 228,52 kuruş olmasına karar verdi.

Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı, bir önceki yıl için kilovatsaat başına 222,96 kuruş olarak belirlenmişti.

EPDK, elektrik piyasasında 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini de tespit etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı.

Bu kapsamda direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak belirlendi. Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu tutarın 246 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

GÜVENCE BEDELİNE TÜKETİCİ GRUBU DÜZENLEMESİ

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi.

Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak tespit edildi. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak belirlendi.

Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedelinin kilovat başına 354 lira olarak uygulanması öngörüldü. 2026'da uygulanacak kesme-bağlama bedelleri de gerilim seviyesine göre tespit edildi. Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedelinin 140 lira, orta gerilim aboneleri için 1048 lira olması uygun görüldü.

