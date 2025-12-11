11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, 2014 yılında başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi" kapsamında Çanakkale'nin Kumkale açıklarında yapılan hayalet ağ temizliği çalışmasını yerinde izledi.

Türkyılmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayalet ağların, balıkçılar tarafından av sırasında herhangi bir şekilde kontrol dışında denizlerde terk edilmiş ağlar olduğunu hatırlatarak, balıkçılara daha iyi avlanma imkanı verebilmesi, diğer taraftan da ekosistemin korunması amacıyla ülke genelinde bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

11 YILDA 2,9 MİLYON METREKARE HAYALET AĞ ÇIKARILDI

Projeye başladıkları günden bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"805 milyon metrekare sucul ekosistem taranmış durumda, 112 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. 2,9 milyon metrekare hayalet ağ adını verdiğimiz av araçlarını denizden çıkarmış durumdayız. Bu çalışmaları yapmak suretiyle de 9,5 milyon adet deniz canlısının hayatta kalmasını sağladık.

Bu çalışmaları gerçekleştiren illerimizin başında Çanakkale geliyor, oldukça önemli çalışmalara imza atılıyor. Burada 1 milyon metrekare alan gözden geçirildi ve 30 bin metrekare hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Bunu yapmış olmanın en önemli çıktısı ve sonucu şu, her ne kadar balıkçılarımız denizden balık tutmak suretiyle hayatlarını idame ettiriyor olsalar ve bu balıkları bizim sofralarımıza kadar getiriyor olsalar da avlanma sırasında istem dışı olarak kullandıkları ağların denizde kalması nedeniyle ekosisteme zarar vermesi, deniz canlılarının olumsuz etkilenmesi sebebiyle yine kendileri zarar görüyorlar."

Balıkçıların kendileriyle güzel bir işbirliği içinde olduğunu ifade eden Türkyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Saha taramalarında geri bildirimler alıyoruz ve koordinat olarak belirledikleri alanlara dalmak suretiyle bu av araçlarını denizden çıkarıyoruz. Bu proje kapsamında sadece ülkemizde değil, uluslararası pek çok kuruluş tarafından örnek alınan bir çalışma içinde yer alıyoruz. Özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den de sorumlu olan Akdeniz Yerel Balıkçılık Komisyonu bu çalışmaları örnek proje olarak gösteriyor. Birçok ülkede de bu tür çalışmaların yapılması için diğer ülkelere tavsiyelerde bulunuyor. Bu hem ülkemiz açısından gurur verici bir çalışma olmakla birlikte diğer taraftan kendi denizel ekosistemimizin korunması, ülkemizin gündeminde olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların görünürlüğünü ortaya koymak adına önemli çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim."

Genel Müdür Türkyılmaz, açıklamasının ardından beraberindekilerle "Su Ürünleri Kontrol" teknesiyle Kumkale Limanı'ndan denize açıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ile Eftelya Dina Denizcilik dalgıçları tarafından 12 metre derinliğe dalış yapıldı. Dalgıçların su altında paraşüte bağladıkları hayalet ağ, su üzerine çıkarıldıktan sonra tekneye alındı.

Yapılan incelemede hayalet ağa, deniz yıldızı, kırmızı mercan, kırmızı yengeç, deniz tırtılı ve deniz kabuğu takıldığı gözlendi.

ÇANAKKALE'DE 1 MİLYON 37 BİN 700 METREKARE DENİZ DİBİ TARANDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından 2025 yılında 2 lokasyonda 10 bin metrekare 300 tane ahtapot tuzağı toplandı, 3 lokasyonda, 12 bin metrekare alanda tarama çalışması yapıldı, 1000 metrekare hayalet ağ denizlerden temizlendi.

Çanakkale'de 2014 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 64 farklı lokasyonda çalışma gerçekleştirildi.

Bu alanlarda toplam 1 milyon 37 bin 700 metrekare deniz dibi taranırken, 35 bin 620 metrekare hayalet ağ denizlerden toplanarak bertaraf edildi.