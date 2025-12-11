Turizm cenneti Antalya, yaz aylarında dolup taşıyor. Kış aylarında ise bu kez takımların hücumuna uğruyor. Yine dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Şimdiden haber gönderdiler.

Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, ara kamp dönemi için yurt içi ve yurt dışından futbol takımlarının talebinde artış yaşandığını belirterek, "Yıla yoğun kamp talepleriyle giriyoruz. Kamp dönemi ocak ayında başlayıp mart ayı sonuna kadar sürecek. 2025 yılında 1300 olan kamp sayısının önümüzdeki sezon 1500'e çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Golfçüler yarıştı: Antalya'da finali yapıldı

Nida Kiraz, "İl genelindeki tesislerimizde hazırlıklar sürüyor. Belek bölgesi başta olmak üzere sahalarımız hazır. Özellikle 15 Ocak ile şubat sonuna kadar olan dönemde futbol takımlarının talebinin arttığını görüyoruz. Bu sezon yüzde 15 civarında artış hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN GELİR 150 MİLYON EURO

Kiraz, şöyle devam etti:

"Bu yıl özellikle Doğu Avrupa takımlarının ilgisinin arttığını görüyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen takım sayısının devam ettiğini görüyoruz. Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'den alt lig takımlarını yeniden almaya başladık. Bu bizim için bir artı. İlerleyen dönemlerde daha üst liglerden takımların geleceğini öngörüyoruz. Bunu futbol turizmi adına ümit verici bir hareketlilik olarak görüyoruz.

Antalya'da gerçekleştirmekte olduğumuz bu kamp çalışmaları sayesinde büyük girdi sağlanmakta. Antalya, geçen yıl futbol turizminde 100 milyon avro civarında bir değer katmıştı. Artan yoğunluk sayesinde bu sezon hedefimiz 150 milyon avro civarında. Spor turizmi hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de kışın özellikle turizm bölgesindeki otellerimizin ve tesislerin faaliyet göstermesine olanak sağlıyor. Otellerimizin istihdamının devamlılığı açısından spor turizmini çok önemli buluyoruz.

Futbol turizmine daha iyi hizmet vermek adına Kemer, Aksu Kundu, Serik Belek, Manavgat ve Alanya bölgelerinde tesislerin yanı sıra yeni tesisleri de hizmete açarak yoğunluğa cevap vermeye gayret ediyoruz. Ara kamp döneminin ilimize ve ülkemize daha büyük katkılar sunmasını ümit ediyoruz."

Ara kamp döneminde Türkiye'den Beşiktaş, Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig ve diğer liglerden onlarca takım, yurt dışından ise Borussia Mönchengladbach, Paderborn, Kızılyıldız, Red Bull Salzburg, Gornik Zabrze, Slovan Bratislava ve Rubin Kazan gibi takımlar Antalya'ya gelecek.