Acun Ilıcalı havalara uçtu
Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevindeyken sıkıntılı günler geçiren Acun Ilıcalı'nın keyfi sonunda yerine geldi. Acun Ilıcalı havalara uçtu.

Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevindeyken sıkıntılı günler geçiren Acun Ilıcalı'nın yüzü artık gülüyor. Acun Ilıcalı, takımı Hull City'nin aldığı sonuçla adeta havalara uçtu.

İngiltere Championship’te play-off'a kalma mücadelesi veren Hull City, son haftada 9 maçtır yenilmeyen Wrexham'ı mağlup etti.

Hull City, Kyle Joseph ve Oliver McBurnie'un golleriyle maçı 2-0 kazandı.

İngiltere Championship’te 20 maçta 31 puanla 6. sırada bulunan Hull City, böylece hedefine doğru önemli bir adım attı.

SIRADA MILLWALL VAR

Hull City, bu hafta ligin güçlü takımlarından Millwall ile karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı'nın takımı Millwall'ı da yenerse üst sıralara yükselişi sürdürecek.

Millwall, ligde 35 puanla 3. sırada yer alıyor.

Hull City rakibini de yenerse play-off'a katılma yolunda büyük avantaj elde edecek.

