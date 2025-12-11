Fenerbahçe muhteşem başladı

Fenerbahçe muhteşem başladı
Yayınlanma:
Brann'a konuk olan Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya geliyor. Bergen'de oynanan maçta ilk yarı sona erdi.

Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyorFenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor

TEMSİLCİMİZ MUHTEŞEM BAŞLADI

Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Temsilcimizin gollerini 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36 ve 44. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.

2024/11/08/hbfb.jpg

BRANN 10 KİŞİ KALDI

Brann forması giyen Eivind Helland ise 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK 11’LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Spor
Galatasaray'ı çıldırtan Osimhen kararı resmen açıklandı
Galatasaray'ı çıldırtan Osimhen kararı resmen açıklandı
Samsunspor üstünlüğü koruyamadı: Avrupa'da bir ilki yaşadı
Samsunspor üstünlüğü koruyamadı: Avrupa'da bir ilki yaşadı