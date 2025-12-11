Fenerbahçe muhteşem başladı
Yayınlanma:
Brann'a konuk olan Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapattı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya geliyor. Bergen'de oynanan maçta ilk yarı sona erdi.
Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor
TEMSİLCİMİZ MUHTEŞEM BAŞLADI
Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Temsilcimizin gollerini 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36 ve 44. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.
BRANN 10 KİŞİ KALDI
Brann forması giyen Eivind Helland ise 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İLK 11’LER
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.