Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor

Ara transfer dönemine artık sadece birkaç hafta kalırken Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık kapıda.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT’IN AYRILIĞI KAPIDA

Sabah’ta yer alan habere göre; Tarık Çetin’in arkasına düşerek 3. kaleci pozisyonuna gelen İrfan Can Eğribayat takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

POLONYA’DAN 2 TAKIM İSTİYOR

Polonya Ligi ekiplerinden Rakow Czestochowa ve Jagiellonia Bialystok’tan transfer teklifi alan İrfan Can Eğribayat’ın bir karar vermesi bekleniyor.

ALANYASPOR MAÇINDAKİ HATASI OLAY OLMUŞTU

İrfan Can Eğribayat Alanyaspor maçında yaptığı hata nedeniyle Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen İrfan Can Eğribayat, 3. kaleci pozisyonuna düşmüştü.

MOURINHO’NUN GÖZDESİYDİ

Öte yandan İrfan Can Eğribayat, Jose Mourinho’nun gözdesi olmuş ve Dominik Livakovic’in yerine as kaleciliğe kadar yükselmişti.