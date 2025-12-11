Galatasaray'ın Icardi kararını açıkladı: Sürpriz Erden Timur detayı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği yaşanıyor. Yönetimin, sezon sonunda Icardi ile yollarını ayıracağı iddiaları dolaşırken Mauro Icardi’den yalanlama geldi.

“ALDIKLARI KARAR NET DEVAM ETMEK İSTEDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Ancak iddialar hala tartışılırken bir değerlendirme de Uğur Karakullukçu’dan geldi. Yönetimin yolları ayıracağını düşünen Uğur Karakullukçu, "Galatasaray yönetimi Icardi'yi böyle sinirlendirmekten, rahatsız etmekten biraz çekiniyor. O yüzden bence aldıkları karar net, Icardi'yle devam etmek istemediklerini düşünüyorum. Çünkü Icardi bu yönetimin ilk döneminin mirası ve o dönemle biraz hoşlaşmıyorlar, yönetim için biraz Erdem Timur'u hatırlatan bir adam Icardi. Bir yandan çok seviyorlar, bir yandan efsane ikon bir figür ama Galatasaray'da kariyer devam etmezse rahatsız olmazlar” sözlerini sarf etti.

“KIRMADAN DÖKMEDEN BU İŞİ BİTİRMEK LAZIM”

Yönetimin ayrılığı kırmadan yapması gerektiğini vurgulayan Uğur Karakullukçu, "Icardi'nin ayrılmasına sıcak bakmayı ben kabul edebilirim ama Icardi'nin kırılmasına gönlüm razı olmaz. Hakikaten Icardi o konuda haklı. 'Ben gidince özleyeceksiniz' diye... Hakikaten taraftarın da onu kırmadan, yönetimin de onu kırmadan yollaması lazım. Zoraki devam etmeye gerek yok ama ona değerli hissettirmek çok önemli. Taraftarın da bu konuda biraz ihmal ettiğini düşünüyorum. Biraz fazla üstüne gidildi. Bu seneki hikayenin eksik maçları tamamını Icardi'ye yıkma işi çok da mantıklı değil. Kırmadan, dökmeden bu işi bitirmek lazım” dedi.

PERFORMANSI

Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi, forma giydiği 107 maçta 68 gol ve 22 asist kaydetmeyi başardı.