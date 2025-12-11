Galatasaray'ın Icardi kararını açıkladı: Sürpriz Erden Timur detayı

Galatasaray'ın Icardi kararını açıkladı: Sürpriz Erden Timur detayı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın sezon sonunda Mauro Icardi ile yollarını ayıracağı iddiaları üzerine konuşan Uğur Karakullukçu, ilginç bir Erden Timur detayından bahsetti.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Mauro Icardi belirsizliği yaşanıyor. Yönetimin, sezon sonunda Icardi ile yollarını ayıracağı iddiaları dolaşırken Mauro Icardi’den yalanlama geldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“ALDIKLARI KARAR NET DEVAM ETMEK İSTEDİKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Ancak iddialar hala tartışılırken bir değerlendirme de Uğur Karakullukçu’dan geldi. Yönetimin yolları ayıracağını düşünen Uğur Karakullukçu, "Galatasaray yönetimi Icardi'yi böyle sinirlendirmekten, rahatsız etmekten biraz çekiniyor. O yüzden bence aldıkları karar net, Icardi'yle devam etmek istemediklerini düşünüyorum. Çünkü Icardi bu yönetimin ilk döneminin mirası ve o dönemle biraz hoşlaşmıyorlar, yönetim için biraz Erdem Timur'u hatırlatan bir adam Icardi. Bir yandan çok seviyorlar, bir yandan efsane ikon bir figür ama Galatasaray'da kariyer devam etmezse rahatsız olmazlar” sözlerini sarf etti.

icardi-2345-969505.webp

“KIRMADAN DÖKMEDEN BU İŞİ BİTİRMEK LAZIM”

Yönetimin ayrılığı kırmadan yapması gerektiğini vurgulayan Uğur Karakullukçu, "Icardi'nin ayrılmasına sıcak bakmayı ben kabul edebilirim ama Icardi'nin kırılmasına gönlüm razı olmaz. Hakikaten Icardi o konuda haklı. 'Ben gidince özleyeceksiniz' diye... Hakikaten taraftarın da onu kırmadan, yönetimin de onu kırmadan yollaması lazım. Zoraki devam etmeye gerek yok ama ona değerli hissettirmek çok önemli. Taraftarın da bu konuda biraz ihmal ettiğini düşünüyorum. Biraz fazla üstüne gidildi. Bu seneki hikayenin eksik maçları tamamını Icardi'ye yıkma işi çok da mantıklı değil. Kırmadan, dökmeden bu işi bitirmek lazım” dedi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli olduGalatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu

PERFORMANSI

Galatasaray’da 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi, forma giydiği 107 maçta 68 gol ve 22 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Spor
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarı şaşırtan karar
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarı şaşırtan karar
Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldı
Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldı