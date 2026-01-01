Burak Yılmaz Trabzonspor'dan 2 futbolcuyu istiyor

Gaziantep FK, yarın başlayacak olan devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mert Hakan Yandaş helallik istedi

GAZİANTEP FK'DA ROTA TRABZONSPOR

Gaziantep medyasında çıkan haberlere göre; Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın raporu doğrultusunda Trabzonspor forması giyen Kazeem Olaigbe ve Denis Draguş için resmi girişimlere başladı.

Kazeem Olaigbe Gaziantep FK yolunda

Gol yollarında daha üretken bir kimlik kazanmayı hedefleyen Gaziantep FK, hücum hattını takviye etmek adına Trabzonspor’da istenilen çıkışı yapamayan iki yetenekli futbolcuyu radarına aldı.

Gaziantep FK'nın gündeminki bir başka isim Denis Draguş

BURAK YILMAZ ONAY VERDİ

Teknik direktör Burak Yılmaz’ın her iki isim için de olumlu rapor verdiği, yönetimin transfer çalışmalarında bu oyuncuları öncelikli hedef olarak belirlediği öğrenildi.

Resmi teklifini bordo-mavili kulübe ileten Gaziantep ekibi, Karadeniz temsilcisinden gelecek cevabı bekliyor.

Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde sonuçlanması ve transferlerin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.