Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco’ya konuk olan Galatasaray sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Uğurcan Çakır’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkması sarı-kırmızılılarda paniğe neden oldu.

Icardi'yi yıkan olayı açıkladı: Yapılan operasyonu anlattı

SAHALARA DÖNECEĞİ MAÇ ORTAYA ÇIKTI

Oyuncunun üst adalesinde zorlanma tespit edilirken sahalara döneceği maç da belli oldu. Fanatik’te yer alan habere göre, milli kaleci, Antalyaspor maçını kaçıracak. Uğurcan Çakır’ın Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

21 Aralık Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Kasımpaşa mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

16 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında geldiği Galatasaray’da 16 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 15 gole engel olamadı. 6 maçta ise kalesini gole kapattı.