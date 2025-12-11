Icardi'yi yıkan olayı açıkladı: Yapılan operasyonu anlattı

Icardi'yi yıkan olayı açıkladı: Yapılan operasyonu anlattı
Yayınlanma:
Mauro Icardi hakkında çıkan haberler üzerine konuşan Yakup Çınar, oyuncunun yaşadıklarını anlattı.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Mauro Icardi bilmecesi yaşanıyor. Yönetimin, oyuncu ve menajerine ulaşarak sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme oturdu.

2024/11/07/hbgs.jpg

ICARDI TEPKİ GÖSTERDİ

Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mauro Icardi, iddiaları yalanlayarak tepki gösterdi. Yaşananlara ilişkin 90+ Digital Youtube kanalında konuşan Yakup Çınar, Mauro Icardi’nin yaşadığı kırgınlığı anlattı.

jdfkjvdkf.jpg

“O GÜNDEN BERİ KIRGIN”

Frankfurt maçının ardından olanları anlatan Yakup Çınar, "Frankfurt maçında Osimhen’in yokluğunda Barış Alper Yılmaz 11 başladı. Icardi o günden beri kırgın. Çevresine, ‘Bu maçta benim 11 oynamam lazım. Osimhen yoksa bu takımda forvet olarak benim çıkmam lazım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan TFF'ye şok protesto: Antalyaspor maçında uygulanacakGalatasaray'dan TFF'ye şok protesto: Antalyaspor maçında uygulanacak

“ICARDI OPERASYONUN FARKINDA”

Icardi’ye operasyon yapıldığını vurgulayan Yakup Çınar, "Bundan 2 ay önce çok önemli bir kaynaktan 'Icardi’ye operasyon çekecekler' diye duyduk. Şu anda Icardi, bu çekilen operasyonun farkında” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Spor
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi
Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu