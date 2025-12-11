Icardi'yi yıkan olayı açıkladı: Yapılan operasyonu anlattı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Mauro Icardi bilmecesi yaşanıyor. Yönetimin, oyuncu ve menajerine ulaşarak sözleşmenin yenilenmeyeceğini bildirdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme oturdu.

ICARDI TEPKİ GÖSTERDİ

Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mauro Icardi, iddiaları yalanlayarak tepki gösterdi. Yaşananlara ilişkin 90+ Digital Youtube kanalında konuşan Yakup Çınar, Mauro Icardi’nin yaşadığı kırgınlığı anlattı.

“O GÜNDEN BERİ KIRGIN”

Frankfurt maçının ardından olanları anlatan Yakup Çınar, "Frankfurt maçında Osimhen’in yokluğunda Barış Alper Yılmaz 11 başladı. Icardi o günden beri kırgın. Çevresine, ‘Bu maçta benim 11 oynamam lazım. Osimhen yoksa bu takımda forvet olarak benim çıkmam lazım’ diyor” ifadelerini kullandı.

“ICARDI OPERASYONUN FARKINDA”

Icardi’ye operasyon yapıldığını vurgulayan Yakup Çınar, "Bundan 2 ay önce çok önemli bir kaynaktan 'Icardi’ye operasyon çekecekler' diye duyduk. Şu anda Icardi, bu çekilen operasyonun farkında” dedi.