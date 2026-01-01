Acun Ilıcalı yeni yıla kötü girdi

Acun Ilıcalı yeni yıla kötü girdi
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Stoke City'e 1-0 mağlup oldu ve yeni yıla yenilgiyle başladı.

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'i konuk etti.

HULL CITY SAHASINDA KAYIP

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele, Stoke City'nin 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 39. dakikada Robert Bozenik attı.
Milli futbolcu Enis Destan, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 72 dakika sahada kaldı ve yerini Gyabi'ye bıraktı.

Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş helallik istediMert Hakan Yandaş helallik istedi

5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla Hull City, Premier Lig'e yükselme yolunda kritik bir kayıp yaşadı ve 41 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.
Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü.
Stoke City ise puanını 37 yaparak 9. sıraya yükseldi.

YENİ YILA KÖTÜ BAŞLADI

2026 yılında oynadığı ilk maçı kaybeden Hull City, ligin gelecek haftasında sahasında Watford'u ağırlayacak.
Stoke City ise Norwich deplasmanına çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
Burak Yılmaz Trabzonspor'dan 2 futbolcuyu istiyor
Burak Yılmaz Trabzonspor'dan 2 futbolcuyu istiyor
Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş helallik istedi
Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş helallik istedi