Acun Ilıcalı yeni yıla kötü girdi

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'i konuk etti.

HULL CITY SAHASINDA KAYIP

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadele, Stoke City'nin 1-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren tek golü 39. dakikada Robert Bozenik attı.

Milli futbolcu Enis Destan, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 72 dakika sahada kaldı ve yerini Gyabi'ye bıraktı.

Mert Hakan Yandaş helallik istedi

5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla Hull City, Premier Lig'e yükselme yolunda kritik bir kayıp yaşadı ve 41 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Stoke City ise puanını 37 yaparak 9. sıraya yükseldi.

YENİ YILA KÖTÜ BAŞLADI

2026 yılında oynadığı ilk maçı kaybeden Hull City, ligin gelecek haftasında sahasında Watford'u ağırlayacak.

Stoke City ise Norwich deplasmanına çıkacak.

