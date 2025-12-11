Galatasaray'dan TFF'ye şok protesto: Antalyaspor maçında uygulanacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun salı günkü basın toplantısındaki sözleri Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı. Başkan Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu protestoya hazırlanıyor. Galatasaray'ın TFF protestosu Antalyaspor maçında yapılacak.

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetim, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamalarından büyük rahatsızlık duydu.
Sarı - Kırmızılılar, Süper Lig’de oynanacak Antalyaspor maçında flaş bir protesto kararı aldı.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

"ESAS MAĞDUR FENERBAHÇE"

Hacıosmanoğlu basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Galatasaray kulüp başkanımız ve kulüp başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var hakem arkadaşın, sarı kartı göstermemiş ama orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. 8 kişi hücuma çıkarlarken hakem oyunu durduruyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

Bu açıklamaların ardından Galatasaray cephesinden Hacıosmanoğlu ve TFF'ye tepkiler yükseldi. Sarı Kırmızılı yönetim TFF ve Hacıosmanoğlu'na karşı tavrını Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor maçında gösterecek. Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasına siyah formayla çıkacak.

Erol Bulut'tan Galatasaray iddiasıErol Bulut'tan Galatasaray iddiası

BAŞVURULAR YAPILDI

Sarı - Kırmızılı yönetim, sponsorlarını bilgilendirdi ve federasyona gerekli başvuruları yaptı. Tescilli siyah formada Sarı - Kırmızılı renkler kapatılacak, yeni tasarımda sponsorların isimleri yer alacak.

"KUZU GİBİLER"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco - Galatasaray maçının oynandığı gün düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı. Hacıosmanoğlu’nun, “Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. Bizim de vereceğimiz cevap elbet var” sözleri Galatasaray cephesinde büyük tepki çekti.

2025/03/17/dursun-ozbek-aa-1857411.jpg

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 13 Aralık Cumartesi günü kritik mücadele Corendon Park Airlines Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Zorlu maçıı Ali Yılmaz yönetecek.

