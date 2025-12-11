Erol Bulut'tan Galatasaray iddiası

Yayınlanma:
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'la ligde oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık 10 günde 3 maç oynamak normal hale geldi. Galatasaray bu tempoya alışık bir takım. Yorgun olacağını düşünmüyorum. Biz kendimize bakmamız lazım. Galatasaray'ı iyi analiz edip ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karşımızda iyi bir takım var. Antalyaspor olarak Galatasaray karşısında her şeyimizin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz.

Göztepe, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında iyi performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha da geliştirebiliriz. Her gün çalışıyoruz. Bu hafta Galatasaray'a karşı istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz."

Taraftarın hem iç hem de dış sahada kendilerini desteklediğini belirten Bulut, Galatasaray maçıyla beklentilerine cevap vermek istediklerini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

