Manchester City'nin yıldızı Beşiktaş'a önerildi

Beşiktaş'ta orta saha arayışları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine bomba bir isim düştü.

CITY'NİN YILDIZI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Ekim ayında ayak bileğinden sakatlanan ve henüz sahaya dönmeyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun şubat ayında hazır olabileceği aktarıldı.

Beşiktaş, menajerler aracılığıyla gündemine gelen Kovacic için şu ana kadar tecrübeli futbolcuyla ilgili somut bir girişimde bulunmadı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kovacic'in Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BAŞARILARI

Oyuncunun kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde: