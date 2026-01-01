Manchester City'nin yıldızı Beşiktaş'a önerildi

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta orta saha arayışları devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine bomba bir isim düştü.

CITY'NİN YILDIZI BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Ekim ayında ayak bileğinden sakatlanan ve henüz sahaya dönmeyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun şubat ayında hazır olabileceği aktarıldı.

kovaci.webp
Beşiktaş, menajerler aracılığıyla gündemine gelen Kovacic için şu ana kadar tecrübeli futbolcuyla ilgili somut bir girişimde bulunmadı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kovacic'in Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BAŞARILARI

Oyuncunun kariyerinde kazandığı kupalar şu şekilde:

  • 4 Şampiyonlar Ligi
  • 1 Premier Lig
  • 1 La Liga
  • 4 UEFA Süper Kupa
  • 1 UEFA Avrupa Ligi
  • 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
  • 1 İspanya Süper Kupası
  • 1 İngiltere Süper Kupası
  • 3 Hırvatistan 1. HNL
  • 2 Hırvatistan Kupası

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

