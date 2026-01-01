Adı Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Christopher Nkunku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Milan teknik direktörü Allegri, yarın oynanacak Cagliari maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

NKUNKU'NUN SAKATLANDIĞINI AÇIKLADI

Nkunku'nun sakatlandığını açıklayan İtalyan teknik adam, yıldız oyuncunun yarınki maçta forma giyemeyeceğini belirtti.

Allegri, ''Nkunku ayağındaki sakatlık nedeniyle yarın ki maçta oynayamayacak. Onun yerine Gabbia kulübede olacak. Nkunku'nun Genoa maçında dönmesini bekliyoruz'' dedi.

MILAN PERFORMANSI

Milan formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Fransız yıldız, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Alexander Sörloth'tan istediği cevabı alamayan Fenerbahçe, rotayı Nkunku'ya çevirdi ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.