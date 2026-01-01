Beşiktaş ikinci yarı için hazırlıklara başladı

Bir haftalık iznin ardından toplanan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı.

BİR HAFTALIK İZİN BİTTİ: NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE TOPLANILDI

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bir haftalık iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.

Yarın saat 11.00'de yapacağı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

