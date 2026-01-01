Beşiktaş'ın Rafa Silva kararını açıkladı

Yayınlanma:
Portekiz basını, Beşiktaş'ın futbolcusu Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu.

Beşiktaş'ta Kasım 2025'te başlayan Rafa Silva krizi sürüyor.
Yaklaşık 1 ay antrenmanlara katılmayan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın FIFA'ya başvurmasıyla yeniden antrenmanlara dönmüştü.
Portekizli yıldız bu sefer de maç kadrolarına alınmadı.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

Sezonun ikinci devresi için çalışmalarına bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde start veren Beşiktaş, hazırlık sürecinin geri kalan bölümünü Antalya’da gerçekleştireceği kampla sürdürecek.
Siyah-beyazlıların kamp programı öncesinde ise Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

RAFA SILVA ANTALYA'YA GÖTÜRÜLMEYECEK

Portekiz'de Record'un haberine göre; Rafa Silva Antalya'ya götürülmeyecek.
Beşiktaş kafilesi, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanın ardından özel uçakla Antalya’ya hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 10 Ocak’a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

