Abdülkerim Durmaz Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, sonuca dair tahminde bulundu.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Aralık Cumartesi günü Antalya’da oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele öncesi Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, değerlendirmelerde bulundu.

“GALATASARAY BOLCA ROTASYON YAPARAK KAZANIP DÖNEBİLİR”

Antalyaspor’un performansını eleştiren Abdülkerim Durmaz, “Monaco maçından sonra gidilebilecek en şeker gibi deplasman. Son yıllardaki en kötü Antalya takımı, fiziksel açıdan bitik bir takım. Ben, Antalya’nın bu sene kümede kalacağını da düşünmüyorum. Dolayısıyla Galatasaray sıkılmadan bolca rotasyon yaparak kazanıp dönebilir” dedi.

PUAN DURUMU

15 haftada 36 puan toplamayı başaran Galatasaray, ligde liderliğini sürdürüyor. 15 puandaki Antalyaspor ise 13. sırada bulunuyor.

