Yapay zeka Süper Kupa'yı kazanacak takımı açıkladı: Penaltılarla şampiyon olacak

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa’da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmelerini kazanan takımlar finalde kupa için mücadele edecek.

Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe için olay iddia

YAPAY ZEKADAN SÜPER KUPA TAHMİNİ

Yapay zekaya göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ilk yarı final maçında Galatasaray, 2-1 galip gelerek adını finale yazdıracak.

6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan diğer yarı finalde ise Fenerbahçe, Samsunspor’u 3-0 mağlup edecek.

GALATASARAY PENALTILARLA ŞAMPİYON OLACAK

Yapay zekaya göre 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde Galatasaray-Fenerbahçe maçının normal süresi 1-1’lik eşitlikle sona erecek.

Penaltılara gidecek olan finalde kupaya uzanan takım Galatasaray olacak.