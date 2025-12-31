Yapay zeka Süper Kupa'yı kazanacak takımı açıkladı: Penaltılarla şampiyon olacak

Yayınlanma:
Yapay zeka, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un kozlarını paylaşacağı Süper Kupa için analizde bulundu.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan Süper Kupa’da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmelerini kazanan takımlar finalde kupa için mücadele edecek.

YAPAY ZEKADAN SÜPER KUPA TAHMİNİ

Yapay zekaya göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ilk yarı final maçında Galatasaray, 2-1 galip gelerek adını finale yazdıracak.

6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan diğer yarı finalde ise Fenerbahçe, Samsunspor’u 3-0 mağlup edecek.

gnlfgnjdvf.jpg

GALATASARAY PENALTILARLA ŞAMPİYON OLACAK

Yapay zekaya göre 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finalde Galatasaray-Fenerbahçe maçının normal süresi 1-1’lik eşitlikle sona erecek.

Penaltılara gidecek olan finalde kupaya uzanan takım Galatasaray olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

