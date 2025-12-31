Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisindeki konuşması paylaşıldı: Soyunma odasını inletti

Türkiye Kupası ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş’tan sürpriz bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın devre arasında futbolculara yaptığı konuşmayı Youtube hesabından paylaştı.

Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe için olay iddia

SERGEN YALÇIN'DAN SİTEM

Beşiktaş tarafından paylaşılan kesitte oyuncularına temastan kaçtıkları için kızdığı görülen Sergen Yalçın’ın konuşması şu şekilde:

İkili mücadeleden kaçarsan, yani 'tırsarsan' benim tabirimle, o zaman bu takımda oynamayacaksın hocam. Bu takımda oynamayı unut. İkili mücadeleye gireceksin. Hem de sağlam gireceksin. Yok öyle futbol. Adam topu alacak, gelecek sana, atacak, alacak. Yok öyle futbol burada. Buralarda böyle futbol yok. İkili mücadeleye gireceksin. İkili mücadeleden kaçan adam görmüyorum hocam. Sen devası geleceksin.

İkili mücadeleden sen kaçmazsan Bizim bu maçı kaybetme ihtimalimiz yok. Sıfır. Sen ikili mücadeleden kaçma. Bizim kaybetme ihtimalimiz yok. Sıfır. Sen ikili mücadeleden kaçarsan adam bir kendinden topu alırsa biz o zaman kaybedebiliriz. Şimdi hepiniz gördünüz. Kaybetme ihtimalimiz yok. Var mı? Yok. Kaçarsan ikili mücadeleden aşağı girmezsen agresif oynamak diyor adam bağlıyor. Bas adama kardeşim bas oynatma.

Zaten konuştuğumuz gibi olmadı mı? Öyle adam bastı doğru yaptım o zaman. Uzun top atıyorlar. Biz alıyoruz ya da kaleye gidiyor başlıyor. Ön olan baskısında doğru yapıyoruz. Ama oyun oynanırken adamlara gitmiyoruz. Şimdi adamlarla oynayın. Arkada oyunu kurarken iki tane stoperle oyunu kurabiliriz. Çünkü bir tane rapora var. Topu yerden ayağa ve basit oynayın. Kaldırmayın. Hücum yaptığınızda ayağa ayağa değil. Arkada hücum hücum yaparsak çok kolay gol atarız.

Çok kötüler arkadaşlar. Sadece koşun adamla topu buluşturun yeterli ya. 2 3 alışveriş. Ver al ver al hareketli ol. Sadece yapmamız gereken topu ayağa indirip hareketli olup pas yapmak. Çünkü pas yaptığımız zaman dağılıyorlar. Dağılıyorlar. Biz kazanırız normalde oyunu. Doğruyu oynarsak biz kazanırız. Onların oyunu kazanacak bir oyunu yok zaten.

DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş’ın gollerini 33 ve 90+1’de Vaclav Cerny kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 43’te Marco Asensio’dan (P) geldi.