Galatasaray'a müjdeli haberleri TRT'de peş peşe verdiler

Yayınlanma:
Galatasaray'a ligin ikinci yarısı öncesi müjdeli haberleri TRT'de peş peşe verdiler.

Galatasaray'a müjdeli haberler peş peşe verildi.
TRT'deki habere göre; savunma oyuncularıyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'u sevindirecek gelişmeler yaşandı.

2024/11/07/hbgs.jpgBuruk, ligin ilk devresinin son maçlarında eksikler nedeniyle savunma 4'lüsünü oluşturmakta zorlanmıştı

SAKAT VE CEZALI KALMADI

Sarı-kırmızlılarda, defans hattında sakat ya da cezalı futbolcu kalmadığı belirtildi.
Yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun sakatlığını tamamen atlattığı ve takımla antrenmanlara çıkmaya başladığı ifade edildi.

TFF Galatasaray'ı reddettiTFF Galatasaray'ı reddetti

Bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün men cezası alan Eren Elmalı'nın da cezası bitti. Eren'in görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebileceği bildirildi.

KAAN AYHAN DA HAZIR

Milli takım kampında sakatlanan ve ve ilk yarının son maçında Kasımpaşa karşısında son 2 dakika forma giyen Kaan Ayhan'ın ise tamamen hazır hale geldiği öğrenildi.
Galatasaray'ın, Trabzonspor maçında savunmadaki tek eksiği Afrika Uluslar Kupası'nda olan Ismail Jakobs olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

