TFF Galatasaray'ı reddetti

TFF Galatasaray'ı reddetti
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'ın talebini reddettiği ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü, 5 Ocak’ta Trabzonspor'la oynanacak TFF Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.
Trabzonspor yönetiminin de bu isteği desteklediği ve ayrıca Süper Kupa ile ilgili erteleme isteğini TFF yönetimine sunduğu bildirildi.

Galatasaray TFF'ye erteleme için resmen başvurduGalatasaray TFF'ye erteleme için resmen başvurdu

2 kulübün de yoğun fikstür ve oyuncu durumlarını gerekçe göstererek maçın ileri bir tarihe alınmasını istediği belirtildi.

TFF'DEN OLUMSUZ CEVAP

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdiği ortaya çıktı.

2024/11/07/hbgs.jpgHabertürk'teki habere göre başvuruları değerlendiren TFF, olumsuz cevap verdi.

GALATASARAY - TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Bu durumda Galatasaray - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa maçının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20:30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanması kesinleşti.
Süper Kupa'nın diğer yarı finalinde ise Fenerbahçe Adana'da 6 Ocak Salı günü Samsunspor'la karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Spor
Galatasaray'a müjdeli haberleri TRT'de peş peşe verdiler
Galatasaray'a müjdeli haberleri TRT'de peş peşe verdiler
2025'in son gününde vefat eden Galatasaray'ın efsanesine son görev
2025'in son gününde vefat eden Galatasaray'ın efsanesine son görev
Fenerbahçe'ye kötü haber: Bu hiç beklenmiyordu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Bu hiç beklenmiyordu