TFF Galatasaray'ı reddetti

Galatasaray Kulübü, 5 Ocak’ta Trabzonspor'la oynanacak TFF Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Trabzonspor yönetiminin de bu isteği desteklediği ve ayrıca Süper Kupa ile ilgili erteleme isteğini TFF yönetimine sunduğu bildirildi.

Galatasaray TFF'ye erteleme için resmen başvurdu

2 kulübün de yoğun fikstür ve oyuncu durumlarını gerekçe göstererek maçın ileri bir tarihe alınmasını istediği belirtildi.

TFF'DEN OLUMSUZ CEVAP

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerine ret yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Habertürk'teki habere göre başvuruları değerlendiren TFF, olumsuz cevap verdi.

GALATASARAY - TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Bu durumda Galatasaray - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa maçının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20:30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanması kesinleşti.

Süper Kupa'nın diğer yarı finalinde ise Fenerbahçe Adana'da 6 Ocak Salı günü Samsunspor'la karşılaşacak.