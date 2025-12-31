Galatasaray'da son dakika gelişmesi!

Galatasaray, 5 Ocak’ta oynanacak TFF Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

Sarı - Kırmızılıların aynı talebi kısa süre sonra da Trabzonspor tarafına da ilettikleri öğrenildi.

Resmi başvurunun ardından Trabzonspor yönetiminin de Süper Kupa ile ilgili erteleme isteğini TFF yönetimine sunduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR'DA DESTEK VERDİ

Art arda gelen başvurularla birlikte iki kulüp de yoğun fikstür ve oyuncu durumlarını gerekçe göstererek maçın ileri bir tarihe alınmasını istedi.

TFF’nin bu talebi 1 Ocak’ta yapılacak yönetim kurulu toplantısında değerlendireceği ve kararın aynı gün kamuoyuna açıklanabileceği ifade edildi.

Eğer erteleme kabul edilirse kupa maçının Ocak ayı ortasına kaydırılması gündemde.

GALATASARAY - TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Trabzonspor Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20:30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez yeni formatta oynanacak Süper Kupa'nın diğer yarı finalinde ise Fenerbahçe Adana'da 6 Ocak Salı günü Samsunspor'la karşılaşacak.

Maç bilgileri:

Tarih: 5 Ocak 2026, Pazartesi

5 Ocak 2026, Pazartesi Saat: 20:30

20:30 Stat: Gaziantep Stadyumu

Gaziantep Stadyumu Organizasyon: Turkcell Süper Kupa (Yarı Final)

Turkcell Süper Kupa (Yarı Final) Takımlar: Galatasaray vs Trabzonspor

Bilet fiyatları:

Batı Alt Orta Bloklar: 2.500 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2.500 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2.000 TL

Üst tribünlerde ise 1.500 – 1.750 TL arası değişiyor

BU YIL FARKLI FORMAT:

Bu yıl Süper Kupa 4 takımlı formatta düzenleniyor: