Son dakika!

TFF'den 2025 - 2026 Süper Lig takımlarına ait harcama limitleri açıklaması geldi.!

Galatasaray 6,1 milyar TL ile en yüksek limite sahip olurken, Fenerbahçe 4,8 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş’ın limiti ise 3,3 milyar TL olarak belirlendi.

HARCAMA LİMİTLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Kulüp Lisans Kurulu, 30 Aralık 2022’de yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında, 2025-2026 sezonu için Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı.

EK XIII/D maddesi: Süper Lig’de yeni yer alan kulüplerin harcama limitleri, önceki sezonu 7-15. sırada bitiren takımların ortalaması alınarak belirleniyor.

Süper Lig’de yeni yer alan kulüplerin harcama limitleri, önceki sezonu 7-15. sırada bitiren takımların ortalaması alınarak belirleniyor. EK XIII/E maddesi: Kulüpler, gerekçeli başvurularla harcama limitlerini artırma talebinde bulunabiliyor. Bu başvurular, transfer dönemlerinin son günü saat 18.00’e kadar yapılabiliyor.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI TABLO:

DİKKAT ÇEKEN GALATASARAY DETAYI:

Galatasaray son üç sezonun şampiyonu olarak en yüksek harcama limitine sahip.

Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş üçüncü sırada bulunuyor.

Trabzonspor 2,3 milyar TL ile dördüncü sırada.

Yeni yükselen kulüplerin (örneğin Eyüpspor, Göztepe) limitleri daha düşük seviyelerde belirlendi.

YAPTIRIMLAR KAPIDA

TFF’nin açıklamasına göre, kulüplerin bu limitleri aşmaları halinde puan silme ve transfer yasağı gibi yaptırımlar gündeme gelebilecek.

Ayrıca, kulüplerin mali sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirmeleri için 15 Aralık 2025’e kadar ek başvuru yapma hakkı bulunuyor.