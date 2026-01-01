Fenerbahçe'ye kötü haber: Bu hiç beklenmiyordu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü kongre kararı almasına rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteği üzerine Milan'ın Fransız futbolcusu Nkunku için harekete geçti. Bu transfer için sportif direktör Devin Özek çalışırken, İtalya'dan sarı lacivertlilerin hiç de beklemediği kötü bir haber geldi.

MİLAN KABUL EDEBİLİR AMA NKUNKU ETMİYOR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan iyi bir teklif olursa kabul edebilir. Ancak Fransız forvet İtalya'dan ayrılmak istemiyor.



Haberde Milan'da mutlu olduğu belirtilen 28 yaşındaki santrforun Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer almak için İtalya'da futbola devam etmek istediği belirtildi.

2 Fenerbahçeli 1 Galatasaraylı var: Liste belli oldu

Ayrıca Nkunku'nun yıllık 5 milyon euro kazandığı, Fenerbahçe'nin ise bu miktarın çok fazla üstüne çıkamayacağı da belirtildi.

2025-26 sezonunda İngiltere'nin Chelsea takımından 35 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğu Milan'da 15 maça çıkan Nkunku, 3 gol attı.

Nkunku, Fransa Milli Takımı'nda 18 kez forma giyerken, fileleri 2 kez havalandırdı.