2 Fenerbahçeli 1 Galatasaraylı var: Liste belli oldu

2025 Dünyanın en iyi 10 kadın voleybolcusu belli oldu.

VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine Vodafone Sultanlar Ligi'nde forma giyen 3 oyuncu da seçildi.

Listede Fenerbahçe forması giyen 2, Galatasaray forması giyen 1 isim de yer aldı.

MYRIAM SYLLA 10. SIRADA

Listenin ilk açıklanan ismi Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Myriam Sylla oldu.



İtalyan voleybolcu Anna Danesi 9., yine İtalyan Paola Egonu 8. oldu.

İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Japon smaçör Mayu Ishikawa'nın 7. gösterilirken, İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova da 6. sırada yer aldı.

Listeye 5. sıradan giren isim 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Julie Kudiess oldu.

VARGAS 4., ORRO 3. SIRADA

Listenin 4. sırasında Milli Takımımız'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas yer aldı. Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'dan seçilen tek isim oldu.



VolleyballWorld'un listesine 3. sıradan da Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Alessio Orro girdi. Orro, Milletler Ligi ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, ikisinde de en iyi pasör seçilmişti. Dünya Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilmeyi de başarmıştı.

BREZİLYALI GABİ VE İTALYAN MONICA

Listenin ilk 2 sırası da belli oldu.



2. sıraya Brezilyalı Gabi Guimaraes alındı. 1. sıra ise İtalyan yıldız Monica De Gennaro'nun oldu.