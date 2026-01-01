2025'in son gününde vefat eden Galatasaray'ın efsanesine son görev

2025'in son gününde dün hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsanesi Gökmen Özdenak'ın cenaze programı belli oldu.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından, yorumcu Gökmen Özdenak, 2025'in son gününde tedavi gördüğü hayatını kaybetmişti.
Gökmen Özdenak'ın cenaze programı belli oldu. Özdenak'ın üyesi olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) şu açıklamayı yaptı:

"Uyemiz Gökmen Özdenak vefat etmistir.
Merhumun cenazesi yarin (2 Ocak 2026 Cuma) oğle namazina muteakip Levent Barbaros Hayrettin Pasa Camii'nde kilinacak cenaze namazinin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlıgı dileriz."

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Gökmen Özdenak, profesyonel futbol hayatına İstanbulspor’da adım attı.

1967 yılında henüz 20 yaşındayken sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Özdenak, tam 13 sezon boyunca Galatasaray formasını terleterek kulüp tarihine adını yazdırdı. 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan deneyimli oyuncu, toplamda 327 karşılaşmada görev alıp 105 gole imza attı.
Galatasaray bünyesinde ise 297 maçta 99 kez rakip fileleri havalandırdı. Milli takımda da görev yapan Özdenak, ay-yıldızlı formayı 14 kez giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor medyasında yer alan Gökmen Özdenak, futbol yorumculuğu kariyerine başladı. Uzun yıllar boyunca Telegol programında yaptığı yorumlarla futbolseverlerin karşısına çıktı.

