Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarı şaşırtan karar

Brann - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'de En Nesyri kararı dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek. Bergen’de oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

WILLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Willy Delajod yönetecek. Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcılığını yapacak.

EN NESYRI TERCİHİ

Kritik mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco’nun en önde En Nesyri’yi tercih etmesi dikkat çekti.

İLK 11’LER

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.

