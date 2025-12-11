Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldı
Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor
FENERBAHÇE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
VakıfBank, ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe Medicana, ilk mağlubiyetini aldı.
SADETTİN SARAN DA TAKİP ETTİ
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.
DETAYLAR
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15
Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)