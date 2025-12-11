Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldı

Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe yıkıldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana ile karşılaşan Vakıfbank, 3-2 galip geldi. Sarı-lacivertliler ilk mağlubiyetini alırken Vakıfbank liderliğini korudu.

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyorFenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor

FENERBAHÇE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

VakıfBank, ligde 10'da 10 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe Medicana, ilk mağlubiyetini aldı.

SADETTİN SARAN DA TAKİP ETTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı tribünde takip etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Ghani, Korneluk, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Berka Buse Özden, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Dangubic)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25, 13-15

Süre: 126 dakika (21, 31, 23, 30, 21)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

